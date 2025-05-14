Haberler

Sağlık Bakanlığı 15.342 Personel Yerleştirdi

SAĞLIK BAKANLIĞI YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI

Sağlık Bakanlığı, 15.342 sözleşmeli sağlık personeli yerleştirme sonuçlarını duyurdu. Lisans düzeyinde toplam 71 bin 211 aday tercih yaparken, bu adaylardan 8 bin 634’ü yerleştirildi. Ön lisans düzeyinde ise 131 bin 148 aday tercih yapmış olup, yalnızca 5 bin 199 aday yerleştirildi.

KPSS-2025/4 SONUÇLARI HAKKINDA BİLGİLER

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından, 02-08 Mayıs 2025 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2025/4 Sağlık Bakanlığı sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarına ilişkin yerleştirme sonuçları açıklandı. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 14 Mayıs 2025 tarihinden itibaren, saat 17.30’dan sonra ÖSYM’nin internet adresi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.

TABAN PUANLARI HAKKINDA BİLGİ

Sağlık Bakanlığı’nın taban puanları ise henüz açıklanmadı. Bu konuda güncel bilgiler almak isteyenler, sayfayı takip edebilirler.

ÖNEMLİ

Haberler

Özgür Özel, Yerel Yönetim Yasası’nı vurguladı

CHP lideri Özgür Özel, yerel yönetim sistemi için ortak akıl önerisine cevap vererek, farklı partilerin işbirliği ile yasanın oluşturulması gerektiğini belirtti.
Haberler

Tuncer Bakırhan, Türkiye İçin Barış Çağrısı Yaptı

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Muş'ta yaptığı konuşmada 'Terörsüz Türkiye' sürecinin önemini vurgulayarak, barış için destek çağrısı yaptı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.