Sağlık Bakanlığı 15.342 Personel Yerleştirme Sonuçları Açıklandı

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI

Sağlık Bakanlığı 15.342 sözleşmeli sağlık personeli yerleştirme sonuçlarını kamuoyuna duyurdu. Lisans düzeyinde toplam 71 bin 211 aday tercih yaparken, bu adaylardan 8 bin 634’ü yerleştirildi. Ön lisans düzeyinde ise 131 bin 148 aday tercih yaptı ve 5.199 aday yerleştirildi.

ÖSYM TARAFINDAN DUYURULDU

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 02-08 Mayıs 2025 tarihleri arasında alınan tercihlerin sonuçlarını açıkladı. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 14 Mayıs 2025 tarihinden itibaren, yani bugün saat 17.30’dan sonra ÖSYM’nin resmi internet adresinden, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ulaşabilecek.

YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ TAMAMLANDI

KPSS-2025/4 kapsamında, Sağlık Bakanlığının sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri sona erdi. Adaylar, sonuçlara 14 Mayıs 2025 tarihinde saat 17.30’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden ulaşabilir.

SONUÇLAR İÇİN TIKLAYINIZ

“Sağlık Bakanlığı 15 bin 342 personel alımı sonuçları için tıklayınız”.