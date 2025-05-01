Sağlık Bakanlığı, 15 Bin 342 Personel

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMINI DUYURDU

Sağlık Bakanlığı, merkez ve taşra teşkilatında çalışacak 15 bin 342 sözleşmeli personel ve 3 bin 658 sürekli işçi alacağını açıkladı. Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayınlanan yönetmeliğe göre, Sağlık Bakanlığı’nın merkez ve taşra teşkilatında istihdam için 15 bin 342 sözleşmeli personel, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuçları doğrultusunda ÖSYM tarafından merkezi yerleştirme ile alınacak. Adayların başvurularını 2-8 Mayıs tarihleri arasında, ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden TC kimlik numarası ve şifreleri ile gerçekleştirmeleri gerekecek. Posta veya elden tercih listeleri geçerli olmayacak. Sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarının unvan, branş, sayı ve öğrenim düzeylerine ilişkin detaylar Resmi Gazete’deki ilanda yer alıyor.

SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI DETAYLARI

Bakanlık, merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 3 bin 658 sürekli işçi alacak. Bu alımlar arasında 3 bin 170 temizlik görevlisi, 240 güvenlik görevlisi (silahsız), 242 klinik destek elemanı (hastane) ve 6 aşçı yer alıyor. Adaylar, bu ilanlara Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) “esube.iskur.gov.tr”, Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü “yhgm.saglik.gov.tr” ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı “kamuilan.sbb.gov.tr” adreslerinden erişim sağlayabilir. Başvurular 5-9 Mayıs tarihleri arasında İŞKUR’un “esube.iskur.gov.tr” adresi üzerinden online olarak yapılacak. Bakanlığın ihtiyaç duyduğu hizmet türleri ve mesleklerdeki alımlar il düzeyinde karşılanacak, bu sebeple başvurularda Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi’nde kayıtlı adresler dikkate alınacak. Her aday, ilan edilen kadrolardan yalnızca bir işyeri ve bir meslek için başvuru yapabilecek.

SAĞLIK BAKANI’NDAN AÇIKLAMALAR

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları söyledi: “Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarına göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile toplam 15 bin 342 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirilecektir. Adaylar, tercihlerini 2-8 Mayıs 2025 tarihleri arasında ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden yapabilecektir. Bakanlığımızın merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere toplam 3.658 sürekli işçi alımı da gerçekleştirilecektir. Bu kapsamda başvurular, 5-9 Mayıs 2025 tarihleri arasında İŞKUR’un http://esube.iskur.gov.tr adresinden, elektronik ortamda kullanıcı girişi yapılarak alınacaktır. Ülkemize, milletimize ve büyük sağlık ailemize hayırlı olsun.”