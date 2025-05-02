Sağlık Bakanlığı, 15 bin 342 personel alacak

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI DUYURUSU

Sağlık Bakanlığı, merkez ve taşra teşkilatında çalışacak toplam 15 bin 342 sözleşmeli personel ile 3 bin 658 sürekli işçi alacağını açıkladı. Bugün Resmi Gazete’de yayımlanan ilan doğrultusunda, sözleşmeli personel alımı, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarına göre ÖSYM tarafından gerçekleştirecek merkezi yerleştirme ile yapılacak. Adaylar, 2-8 Mayıs tarihleri arasında, ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden TC kimlik numarası ve şifrelerini kullanarak başvuruda bulunabilecek. Posta veya elden gönderilen tercih listeleri geçerli olmayacak. Sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarının unvan, branş, sayı ve öğrenim düzeylerine ilişkin detaylar için Resmi Gazete’deki ilana bakılabilir.

SÜREKLİ İŞÇİ ALIM DETAYLARI

Sağlık Bakanlığı, merkez ve taşra teşkilatında çalışmak üzere 3 bin 658 sürekli işçi alımını gerçekleştirecek. Alımlar arasında 3 bin 170 temizlik görevlisi, 240 silahsız güvenlik görevlisi, 242 klinik destek elemanı ve 6 aşçı bulunuyor. Adaylar, iş ilanlarına Türkiye İş Kurumu’nun “esube.iskur.gov.tr”, Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün “yhgm.saglik.gov.tr” ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın “kamuilan.sbb.gov.tr” adreslerinden ulaşabilirler. Başvurular, İşkur üzerinden 5-9 Mayıs tarihleri arasında online yapılacak. Bakanlık, il düzeyinde ihtiyaç duyulan hizmet türü ve mesleklerdeki alımları gerçekleştirecek. Adayların, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi’ndeki kayıtlı adresleri dikkate alınacak. Her aday yalnızca bir il ve bir meslek için başvuruda bulunabilir.

BİLGİLER SAĞLIK BAKANI MEMİŞOĞLU’NDAN

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sözleşmeli personel ve sürekli işçi alımına ilişkin sosyal medya hesabında şu ifadeleri kullandı: “Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarına göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile toplam 15 bin 342 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirilecektir. Adaylar, tercihlerini 2-8 Mayıs 2025 tarihleri arasında ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden yapabileceklerdir. Bakanlığımızın merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere toplam 3.658 sürekli işçi alımı da gerçekleştirilecektir. Bu kapsamda başvurular, 5-9 Mayıs 2025 tarihleri arasında İŞKUR’un http://esube.iskur.gov.tr adresinden, elektronik ortamda kullanıcı girişi yapılarak alınacaktır. Ülkemize, milletimize ve büyük sağlık ailemize hayırlı olsun.”