Kuduzdan can kaybı yaşanması sonrası Sağlık Bakanlığı, 1,5 milyon kuduz aşısı alacak.

Bitlis’te 10 yaşındaki Mustafa Erçetin’in hayatını kaybetmesi ve alınan bazı karantina kararları kuduz hastalığını yeniden gündeme getirdi.

Sağlık Bakanlığı da yeni kuduz aşı alımı için harekate geçti. Devlet Malzeme Ofisi (DMO) Genel Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün ihtiyacı için 1 milyon 500 bin doz kuduz aşısı almak için ihale açtı.

DMO’nun Resmi Gazete’de yayımlanan ilanına göre, Ofisin tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik şartnameye uygun şekilde, ihale ek şartları listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulüyle iç piyasadan kuduz aşısı satın alınacak.

ŞARTNAME BEDELİ 140 LİRA

İstekliler, ihale dokümanlarını DMO’da ücretsiz inceleyebilecek. İhaleye teklif verecek firmaların, 140 liralık şartname bedelini yatırmaları gerekiyor.