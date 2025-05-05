Sağlık Bakanlığı 3 Bin 658 İşçi Alımı

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI DETAYLARI

Sağlık Bakanlığı, 2025 yılı için 3 bin 658 sürekli işçi alımı gerçekleştireceğini duyuruyor. İş arayanların ilgi gösterdiği bu ilan için başvurular, 5-9 Mayıs 2025 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden alınacak. Adaylar, İŞKUR’un resmi internet sitesi aracılığıyla başvurularını yapabiliyor. Alım süreci, temizlik görevlisi, klinik destek elemanı (hastane), silahsız güvenlik görevlisi ve aşçı pozisyonlarında olacak.

BAŞVURU SÜRECİ VE KURA ÇEKİMİ

Başvurular yapıldıktan sonra, kura çekimi 27 Mayıs 2025 tarihine kadar noter huzurunda gerçekleştirilecek. Adayların bu süreçte dikkat etmesi gereken bazı başvuru şartları bulunuyor. Hem gerekli koşullar hem de başvuru işlemleri hakkında detaylı bilgiler, adaylar için ilerleyen günlerde daha da netleşecek. Sürekli işçi alımına dair sürecin işleyişi ve gerekli belgeler hakkında bilgilendirme yapılacak.