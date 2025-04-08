Sağlık Bakanlığı 37 Bin Personel Alacak

Adayların en çok merak ettiği konulardan biri, Sağlık Bakanlığı’nın personel alım sürecinin ne zaman başlayacağı ve başvuru şartlarının neler olduğudur. Özellikle 2025 yılında gerçekleştirilecek alımın detayları, branş dağılımı ve kadro sayısı açısından önemli bilgiler sunuyor. Alımda KPSS puan şartı ile mezuniyet koşulları gibi ayrıntılar da netleşmeye başladı. Peki, Sağlık Bakanlığı 37 bin hekim dışı personel alımı için hangi şartlar aranıyor? Kadro ve branş dağılımı belirlendi mi?

ALIM AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mart Tıp Bayramı münasebetiyle Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde sağlık çalışanlarıyla bir araya geldiği iftar programında, Sağlık Bakanlığı’na 37 bin yeni personel alımı yapılacağını duyurdu. Bu karar çerçevesinde, 1 diyetisyen, 9 ebe, 2 hemşire, 25 sağlık memuru, 1 sağlık teknikeri, 3 bin 498 tabip ve 32 bin 464 uzman tabip istihdam edilecek. İstihdam edilecek personelin görev yerleri ise; 1’i acil sağlık hizmetlerinde, 7’si ilçe sağlık müdürlüğü/toplum sağlığı merkezlerinde, 8’i sağlık evlerinde ve 35 bin 984’ü yataklı tedavi birimlerinde olacak.