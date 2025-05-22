Sağlık Bakanlığı Açıklama Yaptı: Kalp Bulunamadı

AÇIKLAMALAR YAPILDI

Sağlık Bakanlığı, bazı medya organlarında yer alan, ‘Türkiye’de hayatını kaybeden İngiliz hastanın kalbinin, İngiltere’de yapılan otopside yerinde bulunamadığı’ yönündeki iddialara dair bir açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Türkiye tatilinde hayatını kaybeden İngiliz vatandaşı Beth Martin’in kalbinin, İngiltere’deki otopside yerinde bulunamadığı iddiaları ortaya atılmıştır” denildi.

OLAYIN SEYRİ HAKKINDA BİLGİLER

Açıklamada, Martin’in eşiyle birlikte İngiltere’den İstanbul’a geldiği sırada uçakta rahatsızlandığı ve eşi tarafından mide bulantısı ve kusma şikayeti yaşadığı belirtildi. Ailesiyle birlikte kaldıkları otelde durumu ağırlaşan Martin, ambulansla Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin acil servisine kaldırılmıştır. Martin’de bulunan Crohn hastalığı, yüksek karaciğer fonksiyon testleri ve düşük tansiyon belirtileri sonrasında ‘Toksik Hepatit ve Septik Şok’ tanısı konmuştur.

ADLİ VAKA İŞLEMİ

Tedavi sürecinin ardından yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Martin, ‘çoklu organ yetmezliği nedeniyle gelişen kalp durması’ sebebiyle hayatını kaybetmiştir. Eşinin, seyahat öncesi ülkelerindeki bir yemekten zehirlenmiş olabilecekleri yönündeki beyanı doğrultusunda hastane kayıtlarına ‘adli vaka’ olarak geçmiştir. Adli vaka prosedürüne uygun olarak, ön otopsi kesi yapılmadan gerçekleştirilmiştir.

KESİN ÖLÜM NEDENİ BELİRLENEMEDİ

Cumhuriyet Savcısı ve adli tıp doktorunun katılımıyla gerçekleştirilen ön otopside, mevcut bulgularla Martin’in kesin ölüm sebebi belirlenememiştir. Açıklamada, “Beth Martin, hastanedeki tedavi sürecinde hiçbir cerrahi işlem geçirmediği gibi herhangi bir organının çıkarılması da söz konusu değildir” denildi. Savcılığın, ön otopsinin ardından Martin’in Adli Tıp Kurumu’na sevk edilmesine ve klasik otopsinin yapılmasına karar verdiği bildirildi.