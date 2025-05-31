Sağlık Bakanlığı, Ambulansın Geliş Süresini Açıkladı

KAZA VE AMBULANS MÜDAHALESİ HAKKINDA DETAYLI AÇIKLAMA

Sağlık Bakanlığı, ATV sürücüsü Oğuz Murat Aci’nin hayatını kaybettiği kaza ile ilgili ambulansların geç geldiği yönündeki iddialara açıklık getirdi. Bakanlık, kazanın meydana geldiği tarih olan 1 Mart 2024’teki olayla ilgili olarak, ambulansların zamanında yönlendirildiğini bildirdi.

Bakanlığın yaptığı yazılı açıklamada, “Merkezimizden 5 ambulans yönlendirilmiştir. İlk ambulans, yaralıların olduğu kaza yerine 11 dakika sonra varmıştır” ifadesine yer verilerek, bu durumu detaylandırdı. Aci’ye olay yerinde uygulanan müdahale ile ilgili bilgiler de paylaşıldı.

MÜDAHALE SÜRECİ VE HASTANENİN ULAŞIMI

“Solunum-nabzı olmayan Murat Aci’ye ilk müdahale olay yerinde yapılmıştır. 20 dakika kalp masajı yapılmasına rağmen nabız geri döndürülememiş; ancak hasta genç olduğu için ambulansta da müdahaleye devam edilmiştir. Murat Aci, 25 dakikada hastaneye ulaştırılmıştır. Hastaneye varıncaya kadar geçen toplam süre 56 dakika olmakla birlikte; bu sürenin 45 dakikası hastaya müdahale ile geçmiştir” şeklinde bilgiler verildi. Bu açıklamalar, yaşanan sürecin detaylarını ve sağlık ekiplerinin müdahale hızını aktarıyor.