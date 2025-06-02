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Sağlık Bakanlığı, Ambulansın Hızla Ulaştığını Açıkladı

OLAYIN SEBEPLERİ VE YAPILAN MÜDAHALE

Sağlık Bakanlığı, Konya’daki bir okulda, sınıf arkadaşı İ.Ç. (10) tarafından boğazı sıkılarak fenalaşan Yusuf Taşkın’ın (10) durumu hakkında açıklama yaptı. Olay sonrasında hastaneye kaldırılan Yusuf’un entübe edilmesiyle ilgili detaylar paylaşıldı. Bakanlık, ambulansın olay yerine ulaşma süresi ve hastaya yapılan müdahaleye ilişkin bilgiler aktardı.

AMBULANSIN GELİŞİ VE MÜDAHALE SÜRECİ

28 Mayıs tarihinde meydana gelen olayda, ambulansın geç geldiği yönündeki iddialara yanıt veren Bakanlık, “Ambulans olay yerine 10 dakikada ulaşmış, olay yerinde hastaya 15 dakika müdahale edilmiştir” ifadesini kullandı. Açıklamada ayrıca, ilk müdahalenin ardından hastanın ambulansa alındıktan sonra 4 dakika içinde Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne ulaştırıldığı da belirtildi.

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