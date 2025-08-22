Sağlık Bakanlığı Ameliyatları Artırıyor

KAMU HASTANELERİNDE YENİ UYGULAMA

Kamu hastanelerinde akşam saatlerinde ve hafta sonu ameliyat gerçekleştirme dönemi başlıyor. Sağlık Bakanlığı, bu yeni uygulamayı hastanelere gönderdiği yazıyla bilgilendirdi. Ameliyathane ve endoskopi ünitelerinin en az yüzde 25 kapasitesinin hafta içi saat 22.00’ye kadar, hafta sonu ise 08.00-17.00 arasında aktif olarak planlanması talep edildi. Yazıda, mesai saatlerinin vardiyalı ya da fazla çalışma şeklinde olacağı bilgi verildi. Günlük ameliyat sayısının artırılmasının sebebi ise ileri tarihlere verilen ameliyat randevuları olarak belirtiliyor.

AÇIKLAMALAR VE HEDEFLER

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, genelgenin mevcut mevzuata uygun olduğu vurgulandı. “Sağlık çalışanlarımızın mesai planlamaları ve çalışma süreleri mevzuata uygun şekilde düzenlenerek, vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak ve mevcut kapasitenin en etkin şekilde kullanımı amaçlanmaktadır.” ifadelerine yer verildi. Bu yeni düzenlemenin sağlık sisteminin işleyişine olumlu katkı sağlaması bekleniyor.

İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Osman Küçükosmanoğlu, konu ile ilgili önemli eleştirilerde bulundu. “Çalışan sağlığı için de uygun değil, sağlık hizmeti alan yurttaş için de uygun değil.” diyen Küçükosmanoğlu, “Kimse yorgun bir pilotun uçağına binmek istemez.” sözleriyle sağlık çalışanlarının iş yükünün artmasına dikkat çekti. Bu durum, sağlık hizmetlerinin kalitesinin ne denli etkilenebileceği konusunda endişeleri artırıyor.