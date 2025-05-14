Sağlık Bakanlığı Atama Sonuçları Açıklandı

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI

Sağlık Bakanlığı 15.342 sözleşmeli sağlık personeli yerleştirme sonuçlarını duyurdu. Lisans düzeyindeki toplam 71 bin 211 aday tercih yaparken, bunlardan 8 bin 634 aday yerleştirildi. Ön lisans düzeyinde ise 131 bin 148 aday tercih yaptı ve 5 bin 199 aday yerleştirildi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 02-08 Mayıs 2025 tarihleri arasında alınan KPSS-2025/4 tercih sonuçlarını açıkladı.

YERLEŞTİRME SONUÇLARINA ERİŞİM İMKANI

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını 14 Mayıs 2025 tarihinden itibaren, yani bugün saat 17.30’dan sonra, ÖSYM’nin resmi internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile sorgulayabilecek. KPSS-2025/4: Sağlık Bakanlığının Sözleşmeli Sağlık Personeli Pozisyonlarına ait yerleştirme işlemleri tamamlandı. Adaylar, sonuçlara ulaşmak için ÖSYM’nin web sitesi https://sonuc.osym.gov.tr adresini kullanabilir.