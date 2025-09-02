Sağlık Bakanlığı Cinsiyet Değişikliği Hakları Açıklamadı

YENİ DÜZENLEME HAKKINDA AÇIKLAMA

Sağlık Bakanlığı, sağlık kurulu raporlarının standart hale getirilmesi ve uygulamada tutarlılık sağlanması için yapılan güncel düzenlemeyle, cinsiyet değişikliği konusunda herhangi bir yeni hak sunmadığını veya kolaylık sağlamadığını duyurdu. Bakanlık, ‘Sağlıklı Çözüm’ adlı sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Bazı basın yayın organları ve sosyal medya mecralarında ‘Sağlık kurulu raporu veriliş nedenleri arasına cinsiyet değişimi seçeneği eklendi’ şeklinde yapılan haber ve paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır” ifadesini kullandı.

CİNSİYET DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN GEREKEN ŞARTLAR

Türk Medeni Kanunu’nun 40. maddesi gereği, cinsiyet değişikliğinin mahkeme kararıyla mümkün olduğunu belirten Bakanlık, bunun için başvuran kişinin 18 yaşını doldurması ve evli olmaması gerektiğini vurguladı. Ayrıca cinsiyet değişikliğinin ruh sağlığı açısından zorunlu olduğunu kanıtlamak için resmi bir sağlık kurulu raporumun alınması gerektiği enfatize edildi.

SAĞLIK RAPORU DÜZENLEME SÜRECİ

Yeni düzenleme ile mahkemeler tarafından talep edilen sağlık kurulu raporlarının standartlaştırılması ve uygulamadaki birlik sağlama amacıyla, Cinsiyet Değişikliği Tıbbi Endikasyon Raporu’nun ilgili branş uzmanları tarafından tam teşekküllü bir kurul tarafından düzenleneceği belirtildi. Başvuran kişinin, bu uzmanlar tarafından ayrı ayrı muayene edilmesi şartı getirildi. Bu sayede, rapor hazırlama sürecinde uzman olmayan hekimlerin rapor düzenlemesinin önüne geçilmesi hedefleniyor.

KONTROL VE DENETİM MEKANİZMASI

Bakanlık yetkilileri, söz konusu düzenlemenin kontrol ve denetim mekanizmalarının güçlendirilmesi ile uygulamada karşılaşılan hataların giderilmesini amaçladığını açıkladı ve “Yapılan düzenleme, cinsiyet değişikliğine ilişkin yeni bir hak tanımamakta veya kolaylık sağlamamaktadır” şeklinde bilgi paylaştı.