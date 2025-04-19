Sağlık Bakanlığı, eğitim programı düzenledi

SAĞLIK BAKANLIĞI’NIN YENİ YÖNETMELİĞİNE GÖRE EĞİTİM PROGRAMI HAZIRLANDI

Sağlık Bakanlığı, medikal estetikte merdiven altı uygulamaların önüne geçmek amacıyla yönetmelik değişikliği yaptı. Bu değişikliğin ardından hazırlanan eğitim programına, Türkiye genelinde 1556 hekim başvurdu. 18 şehirdeki 96 merkezde hekimlere, cilt uygulamalarından dolgu enjeksiyonuna, hasta iletişiminden sterilizasyona kadar hem teorik hem de uygulamalı eğitim sunuluyor. Pratisyen hekimlerin katılabildiği bu programı tamamlayan doktorlar, yetkinlik kazanarak medikal estetik alanında çalışma imkanı bulabiliyor.

YENİ DÜZENLEMEYLE KAPSAM GENİŞLEDİ

Sağlık Bakanlığı’nın, “Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ocak ayında Resmi Gazete’de yayımladı. Yeni düzenleme, estetik amaçlı uygulamaları gerçekleştirecek hekim ve sağlık kuruluşlarının kapsamını genişletti. Artık, dermatolog ve plastik cerrahlar dışında, sertifikalı eğitim alarak yetkinlik kazanan hekimler de bu işlemleri yapabiliyor. Ancak, mevcut veya emekli uzman hekimler, aile hekimleri, KHK kapsamındaki hekimler ve en az ilk görev kurasında 3 yıl hizmet etmemiş hekimler bu yönetmelik dışında tutuldu. Sağlık Bakanlığı, pratisyenler için 93 saatlik bir eğitim programı hazırladı. İlk programa 1556 pratisyen hekim katıldı. 18 ilde gerçekleştirilen 12 günlük eğitimi tamamlayan hekimler, teorik ve pratik sınavda en az 70 puan alarak yetkinlik kazanacaklar.

TEORİK VE PRATİK EĞİTİM UYGULAMALARI DETAYLANDIRILDI

Ankara’daki Medikal Estetik Derneği dahil olmak üzere 96 merkezden birinde gerçekleştirilen eğitimde 14 hekim yer aldı. Eğitim kapsamında, cilt yenileme, sterilizasyon, lazer uygulamaları, botulinum toksin ve dolgu uygulamaları gibi konularda pratik eğitim yapıldı. Teorik eğitimde ise yüz ve cilt anatomisi, hasta kayıt süreçleri, uygulamada kullanılan ekipmanlar, komplikasyon yönetimi ve etik bilgiler verildi. Medikal Estetik Derneği Başkanı Doktor Özgür Koldaş, 10 Nisan’da başlayıp tamamlanmakta olan bu eğitimin, toplum sağlığını korumak amacıyla pratisyen hekimlere yönelik sunulduğunu belirtti. Ayrıca, aile hekimlerinin bu programa dahil edilmemesi yönünde bir prensip alındığını ifade etti.

EĞİTİM SÜRECİ VE DAHA FAZLA YETKİLER

Doktor Koldaş, eğitimlerin uzman hekimler tarafından verildiğini vurguladı. Eğitimi başarıyla tamamlayan hekimlere estetik ve kozmetik uygulama sertifikası verilecek. Program 12 gün sürecek, bunun 8 günü teorik, 6 günü pratik olarak planlanmıştır. Sınavda 70 puan üstü alan hekimler, bakanlık tarafından sertifikalı yetki alacak. Bu hekimler, muayenehaneler, poliklinikler, tıp merkezleri gibi kuruluşlarda estetik uygulamalar yapabilme hakkına sahip olacak. Koldaş, eğitim sonunda merdiven altı uygulamaların önlenmesine yönelik önemli bir adım atıldığına inandığını belirtti. Ayrıca, eğitim programının devam edip etmeyeceğinin Sağlık Bakanlığı’nın kararına bağlı olduğunu ifade etti.