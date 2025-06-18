Sağlık Bakanlığı Eylül’de atamaları yapacak

SAĞLIK BAKANLIĞI 18 BİN PERSONEL ALIMI TARİHİ

Sağlık Bakanlığı, ilk aşamada 19 bin personel atamasını gerçekleştirdikten sonra, 18 bin personel alımı için Eylül ve Ekim 2025 tarihlerini bekliyor. Adaylar arasında en çok merak edilen konular arasında “Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımı ne zaman ilan edilir?” ve “KPSS 2025/5 kılavuzu çıktı mı?” soruları öne çıkıyor. Başvuru hazırlığı yapan adaylar bu iki konu ile ilgili yanıtlar arıyor.

KPMSS 2025/5 KILAVUZUNUN YAYINLANMA DURUMU

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Maliye Bakanlığı tarafından verilen 37 bin kişilik alım hakkının 19 bini Mayıs 2025’te gerçekleşti. Geriye kalan 18 bin kadronun alımı Eylül – Ekim 2025 döneminde ilan edilecek” ifadelerini kullandı. Ayrıca, KPSS 2025/5 kılavuzu henüz yayınlanmamış durumda. Bu alımın detayları; kadro dağılımı, branşlar ve tercih süreci, ÖSYM tarafından KPSS 2025/5 Kılavuzu ile Eylül ayında kamuoyuna açıklanacak.

BİRİNCİ AŞAMADAN SONRAKİ ADIMLAR

Memişoğlu’nun verdikleri bilgilere göre, Eylül ayında ilan yayınlandıktan sonra ÖSYM sistemi üzerinden başvurular alınacak ve tercih süreci başlayacak. KPSS 2025/5 kılavuzu ile ilgili ayrıntılar, Eylül ayında ÖSYM tarafından duyurulacak ve tercih işlemleri AİS üzerinden yürütülecek.