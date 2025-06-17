Sağlık Bakanlığı, Haksız Kazanç İddiası, Gözaltı

SAĞLIK BAKANLIĞINDAN ÖZEL AÇIKLAMA

Sağlık Bakanlığı, bir kamu hastanesinde bazı hastalardan haksız kazanç elde edildiği iddialarıyla ilgili başlatılan idari ve adli soruşturma sonucunda 6 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmede, “Bir kamu hastanemizde bazı hastalardan haksız kazanç elde edildiği iddiasıyla başlatılan idari ve adli soruşturmada önemli bir aşamaya gelinmiştir” ifadesi yer aldı.

TEKNİK TAKİP VE ARAŞTIRMALAR DEVAM ETTİ

Açıklamada, uzun süredir devam eden teknik takip ve araştırmalar sonucunda bu sabah 6 kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Sağlık Bakanlığı, sağlık hizmetlerinde şeffaflık ve güveni temeli olan bir yaklaşım benimsediğini vurguladı. Bakanlık, “Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması ve fedakar sağlık çalışanlarımızın zan altında bulunmaması için yasa dışı faaliyetlerle mücadelemizi tavizsiz şekilde sürdürmeye devam edeceğiz” dedi. Kamuoyuna saygıyla duyurulduğu ifade edildi.