Sağlık Bakanlığı, Kilo Ölçüm Uygulaması Başlattı

SAĞLIK BAKANLIĞI UYGULAMAYA GEÇİRİYOR

Sağlık Bakanlığı, “İdeal Kilonu Öğren; Sağlıklı Yaşa” temasıyla hayata geçirdiği boy, kilo ve vücut kitle indeksi ölçümleri uygulamasını Ankara’da 120 noktada kurulan bilgilendirme stantları aracılığıyla tanıttı. Ankara İl Sağlık Müdürlüğü tarafından organize edilen bu uygulama, özellikle Kızılay gibi vatandaşların yoğun bulunduğu alanlarda gerçekleştirildi. 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı’ndaki standı ziyaret eden vatandaşlar, boy, kilo ve vücut kitle indeksi ölçümlerini yaptırdı ve yetkililerden bilgi aldı. Halk Sağlığı Genel Müdürü Muhammed Emin Demirkol ile İl Sağlık Müdürü Ali Niyazi Kurtcebe, stantta çalışmaları inceleyerek, vatandaşlarla etkileşimde bulundu.

ÜÇ MİLYONA YAKIN VATANDAŞ RİSKLİ BULUNDU

Halk Sağlığı Genel Müdürü Muhammed Emin Demirkol, “Hastalık bakanlığı değil, Sağlık Bakanlığı’yız” sloganıyla fazla kilolarla mücadeleyi çok önemli bir konu olarak gördüklerini ifade ederek, “Şu an Türkiye’de her 10 vatandaşımızın 6’sı ya fazla kilolu ya aşırı kilolu. Bu, önümüzdeki yıllarda daha büyük sorunlara yol açabilir. Koruyucu sağlık alanında bir farkındalık başlatmak istiyoruz. 81 ilde 2 aylık süreç içerisinde yaklaşık 10 milyon vatandaşımızı tarayıp, vücut kitle indeksi 25’in üstünde olanları Sağlıklı Hayat Merkezlerimize yönlendiriyoruz. Aile hekimlerimiz, obezite taramasında önemli ilerlemeler kaydetti. Son 6 ayda toplam 15 milyon vatandaşımız aile hekimlerimiz tarafından kilo açısından tarandı ve 3 milyona yakın vatandaşımız riskli olarak belirlendi.” dedi.

HEDEF 10 MİLYON VATANDAŞA ULAŞMAK

İl Sağlık Müdürü Ali Niyazi Kurtcebe, Ankara’daki tarama programıyla ilgili olarak, “Ankara’da 120 noktada, vatandaşların yoğun olduğu yerlerde bu hizmetimizi sunacağız. Hedefimiz, Ankara’da 700 binin üzerine çıkmak. Bakanlığımızın hedefi ise Türkiye genelinde 10 milyon vatandaşımıza ulaşmak.” şeklinde konuştu.

ÖLÇÜM YAPTIRAN VATANDAŞLARDAN YORUMLAR

Alanda ölçüm yaptıran Sabahat Akça, 74 kilo ağırlığında ve 1.57 metre boyunda olduğunu belirterek, “Kilom biraz fazla. Halk Sağlık Merkezi’ne gideceğim, diyetisyenler yardımcı olacak. Çok güzel bir uygulama, burayı gördüm ve denemek istedim.” dedi. Diğer bir vatandaş olan Muhammed Batun ise, 92 kilo ve 1.75 metre boyunda olduğunu ifade ederek, “Biraz kilom fazla, buraya yönlendirdiler, bakalım ne öneriyorlar.” diye konuştu.