Sağlık Bakanlığı Kura Sonuçları Açıklandı

SONUÇLAR AÇIKLANDI

Sağlık Bakanlığı, 124’üncü Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) kura sonuçlarını duyurdu. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda kura sürecinin detaylarını aktardı. “124’üncü Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kurası ve 124’üncü Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Mazeret (eş ve sağlık) kurası, noter huzurunda gerçekleştirilmiştir.” ifadelerini kullandı.

KATILIMCI HEKİM SAYISI

Kurada yer alan hekim sayısına dair bilgiler de veren Memişoğlu, “Kuraya 1724’ü uzman tabip ve 13 bin 181’i tabip olmak üzere toplam 14 bin 905 hekimimiz katılmıştır.” şeklinde açıkladı. Bakan, görev yerleri belirlenen tüm hekimlere başarı dileklerini ileterek, sonuçların “ülkemiz, milletimiz ve büyük sağlık ailemiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” şeklinde sözlerini sonlandırdı.

ÖNEMLİ

Hafta Sonu Yağış Bekleniyor

Bu hafta sonu yurt genelinde parçalı yağışlar beklenirken, İç Ege, Doğu Akdeniz ve Doğu Karadeniz’de sağanaklar meydana gelecek. Sıcaklıklar mevsim normallerine gerileyecek.
A Milli Takım, Gürcistan’la Maç Yapacak

Türkiye, Dünya Kupası E Grubu'ndaki ilk maçında Gürcistan'la karşılaşacak. Milliler, deplasmandan galip gelerek 3 puanla dönmeyi planlıyor. Rövanş maçının olup olmadığı merak ediliyor.

