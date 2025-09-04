Sağlık Bakanlığı Kura Sonuçları Açıklandı

SONUÇLAR AÇIKLANDI

Sağlık Bakanlığı, 124’üncü Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) kura sonuçlarını duyurdu. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda kura sürecinin detaylarını aktardı. “124’üncü Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kurası ve 124’üncü Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Mazeret (eş ve sağlık) kurası, noter huzurunda gerçekleştirilmiştir.” ifadelerini kullandı.

KATILIMCI HEKİM SAYISI

Kurada yer alan hekim sayısına dair bilgiler de veren Memişoğlu, “Kuraya 1724’ü uzman tabip ve 13 bin 181’i tabip olmak üzere toplam 14 bin 905 hekimimiz katılmıştır.” şeklinde açıkladı. Bakan, görev yerleri belirlenen tüm hekimlere başarı dileklerini ileterek, sonuçların “ülkemiz, milletimiz ve büyük sağlık ailemiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” şeklinde sözlerini sonlandırdı.