Sağlık Bakanlığı’na 15 bin personel alınacak

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI DUYURUSU

Bugün yayımlanan Resmi Gazete’de yer alan Sağlık Bakanlığı’nın ilanına göre, merkeze ve taşra teşkilatına istihdam edilmek üzere 15 bin 342 sözleşmeli personel alınacak. Bu alım, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarına göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirmeyle gerçekleştirilecek. Adaylar, başvurularını 2-8 Mayıs tarihleri arasında ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden, TC kimlik numarası ve şifrelerini kullanarak yapabilecek. Posta yoluyla veya elden Sağlık Bakanlığı’na gönderilen ya da tercih listeleri geçerli olmayacak. Sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarının detaylarına Resmi Gazete’de bulunan ilandan ulaşmak mümkün.

SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI DETAYLARI

Sağlık Bakanlığı, merkez ve taşra teşkilatında 3 bin 658 sürekli işçi alacak. Bu alımda 3 bin 170 temizlik görevlisi, 240 silahsız güvenlik görevlisi, 242 klinik destek elemanı ile 6 aşçı istihdam edilecek. Adaylar, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) “esube.iskur.gov.tr”, Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü “yhgm.saglik.gov.tr” ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı “kamuilan.sbb.gov.tr” adreslerinden bilgilere ulaşabilecek. Başvurular, İŞKUR’un “esube.iskur.gov.tr” adresi üzerinden 5-9 Mayıs tarihleri arasında online olarak yapılacak. Adayların, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi’nde kayıtlı adresleri dikkate alınacak ve her aday yalnızca bir işyeri ve bir mesleğe başvuru yapabilecek.

SAĞLIK BAKANI MEMİŞOĞLU’NDAN AÇIKLAMALAR

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarına göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile toplam 15 bin 342 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirilecektir. Adaylar, tercihlerini 2-8 Mayıs 2025 tarihleri arasında ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden yapabileceklerdir” ifadelerini kullandı.

Bunun yanı sıra, sürekli işçi alımını da duyuran Memişoğlu, “Bakanlığımızın merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere toplam 3 bin 658 sürekli işçi alımı da gerçekleştirilecektir. Bu kapsamda başvurular, 5-9 Mayıs 2025 tarihleri arasında İŞKUR’un ‘http://esube.iskur.gov.tr’ adresinden, elektronik ortamda kullanıcı girişi yapılarak alınacaktır. Ülkemize, milletimize ve büyük sağlık ailemize hayırlı olsun” şeklinde bir paylaşımda bulundu.