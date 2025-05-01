Sağlık Bakanlığı’na 19.000 Personel Alım Yapılacak

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI DUYURUSU

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan bir ilanla Sağlık Bakanlığı’nın merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 15 bin 342 sözleşmeli personel alınacağı bildiriliyor. Bu alımlar, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarına göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirmeyle gerçekleşecek. Adayların başvurularını 2-8 Mayıs tarihlerinde, tercih kılavuzundaki kurallara göre ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden TC kimlik numarası ve şifre girerek yapmaları gerekiyor. Posta veya elden teslim edilen tercih listeleri geçerli olmayacak. Sözleşmeli sağlık personeli pozisyonları ile ilgili unvan, branş, sayı ve öğrenim düzeyi dağılımlarının detayları ise Resmi Gazete’deki ilanda mevcut.

SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI DETAYLARI

Aynı zamanda Sağlık Bakanlığı, merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 3 bin 658 sürekli işçi alımı da gerçekleştirecek. Bu alımlar kapsamında 3 bin 170 temizlik görevlisi, 240 güvenlik görevlisi (silahsız), 242 klinik destek elemanı (hastane) ve 6 aşçı istihdam edilecek. Adayların ilanlara Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın internet sitelerinden ulaşmaları mümkün. Başvurular, İŞKUR üzerinden 5-9 Mayıs tarihleri arasında online olarak yapılacak. Alımlar, il düzeyinde ihtiyaç duyulan hizmet türü ve mesleklerde gerçekleştirilecek. Bu nedenle başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi’nde kayıtlı adresleri dikkate alınacak. Her aday, yalnızca bir işyeri ve bir mesleğe başvuruda bulunabilecek.

SAĞLIK BAKANI’NDAN AÇIKLAMALAR

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sosyal medya hesabından Sağlık Bakanlığı’na personel alımına dair bir paylaşımda bulundu. Bakan Memişoğlu, “Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarına göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile toplam 15 bin 342 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirilecektir. Adaylar, tercihlerini 2-8 Mayıs 2025 tarihleri arasında ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden yapabileceklerdir.” ifadelerini kullandı.

Buna ek olarak, 3 bin 658 sürekli işçi alımı yapılacağını açıklayan Memişoğlu, “Bakanlığımızın merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere toplam 3 bin 658 sürekli işçi alımı da gerçekleştirilecektir. Bu kapsamda başvurular, 5-9 Mayıs 2025 tarihleri arasında İŞKUR’un internet adresinden, elektronik ortamda kullanıcı girişi yapılarak alınacaktır. Ülkemize, milletimize ve büyük sağlık ailemize hayırlı olsun.” şeklinde belirtti.