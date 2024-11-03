Sağlık Bakanlığı’ndan Asistan Kadro Bilgisi

AÇIKLAMANIN GEREKENİ

Sağlık Bakanlığı, sosyal medya platformlarında “Sağlık Bakanlığının bu yıl asistanlara ayrılan kadro sayısını yarıya düşürdüğü” şeklinde yer alan iddialara yönelik resmi bir açıklama gerçekleştirdi. Bakanlık, bu tür haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtiyor.

KADRO SAYISI HAKKINDAKİ BİLGİLER

Yapılan açıklamada, asistan kadrolarının azaltıldığı iddialarının asılsız olduğu ifade edilirken, bu konudaki duyuruların her zaman şeffaf bir şekilde yapıldığına dikkat çekiliyor. Sağlık Bakanlığı, asistan kadro sayısının artırılması yönünde çalışmaların devam ettiğini de vurguluyor.