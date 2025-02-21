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Sağlık Bakanlığı’ndan Diyarbakır’da Platin Soruşturması

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DİYARBAKIR’DA PLATİN SORUŞTURMASI BAŞLADI

Sağlık Bakanlığı, Diyarbakır’daki “sağlam kemiğe platin” iddialarıyla ilgili olarak harekete geçiyor. Bakanlık, Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji bölümünde gerçekleştirilen bazı ameliyatlarla ilgili incelemeler başlattığını duyurdu.

İNCELEME SÜRECİ HIZLANDI

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü’nün 7 Ekim 2024’te ilgili bir muhakkik atayarak süreci başlattığı belirtildi. Ayrıca, 10 Ekim 2024’te Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı’nın uzman bilirkişi heyeti oluşturmak üzere müfettiş görevlendirdiği ifade edildi. Bakanlık, denetim seferberliği kapsamında bu süreci yürüttüğünü vurguladı.

KAPSAMLI DENETİMLER SÜRECEK

Açıklamada, “Nitekim yakın zamanda 7 pilot ilimizde 38 müfettiş görevlendirilerek yeni denetimler başlatılmıştır.” denildi. Bakanlık, bir basın organında çıkan haberlerin ardından harekete geçtiğiyle ilgili beyanların doğru olmadığını belirtti. “Denetim Faaliyetlerinin Düzenli ve Etkin Bir Şekilde Yerine Getirilmesine” ilişkin Cumhurbaşkanlığı Genelgesi doğrultusunda tüm sağlık hizmeti sunan tesisler için kapsamlı denetim faaliyetlerinin devam edeceği kaydedildi.

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