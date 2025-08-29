Sağlık Bakanlığı’ndan Randevu Çetesi Açıklaması

SAĞLIK BAKANLIĞI’NDAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanlığı’nın resmi sosyal medya hesabından, bazı medya kuruluşları ve sosyal platformlarda “Randevu Çetesi” başlığıyla gündeme gelen Merkezi Hekim Randevu Sistemi üzerinden yapılan usulsüz randevu alma iddialarına yanıt verildi.

USULSÜZ RANDEVU İDDİALARINA CEVAP

Açıklamada, “MHRS uygulamasında herhangi bir sistemsel zafiyet bulunmamaktadır. MHRS’de bot yazılımlar ve olağan dışı erişim denemelerine karşı gerekli tüm teknik ve güvenlik tedbirleri sürekli olarak alınmakta ve güncellenmektedir.” denildi. Bunun yanı sıra, kullanıcı ve IP bazlı erişim limitleri, CAPTCHA doğrulamaları ve kara listeleme yöntemleri gibi çok yönlü sistemsel güvenlik önlemlerinin kesintisiz olarak uygulandığı vurgulandı.

KAMU GÜVENLİĞİ İÇİN UYARI

Vatandaşların kişisel bilgilerini kesinlikle üçüncü kişilerle paylaşmamaları ve ‘Ücret karşılığında randevu alma’ vaadiyle ortaya çıkan kişi veya gruplara itibar etmemeleri gerektiği belirtildi. Ayrıca, yalnızca resmi uygulamalar ve kanallar üzerinden randevu talep etmelerinin büyük önem arz ettiği ifade edildi. Bakanlık, vatandaşların sağlık hizmetlerine güvenli şekilde erişebilmesi için gereken tüm önlemleri almayı ve sürekli olarak geliştirmeyi sürdürüyor.