Sağlık Bakanlığı’ndan Yeni Aşıya Geçiş

ÇOCUKLUK DÖNEMİ AŞI TAKVİMİ GÜNCELLENİYOR

Sağlık Bakanlığı, çocukluk dönemi aşı takviminde önemli bir güncellemeye gidecek. Yeni dönemde, ebeveynlerin çocuklarına tek bir aşı ile 6 farklı hastalığa karşı koruma sağlanabilecek. Bakanlık, yaptığı yazılı açıklamada, “Türkiye’de 1998 yılından itibaren uygulanan Hepatit B aşısı ile 2008 yılından bu yana uygulanan 5 bileşenli karma aşıyı bir araya getiren 6 bileşenli karma aşı uygulanmasına 14 Nisan 2025 itibarıyla başlanacak” şeklinde bilgi verdi.

6 BİLEŞEN İLE GÜÇLÜ KORUMA

Yeni uygulama sayesinde çocuklar, tek bir enjeksiyonla Difteri, Tetanos, Boğmaca, çocuk felci (Polio), Hemofilus İnfluenza Tip B ve Hepatit B hastalıklarına karşı bağışıklama alacak. Bakanlık, “Sağlık Bakanlığı tarafından temin edilen 6 bileşenli karma aşılar Türkiye genelindeki tüm Aile Sağlığı Merkezlerinde ve ilgili sağlık kuruluşlarında ücretsiz uygulanacaktır” ifadeleriyle uygulamanın geniş kapsamını duyurdu. Ayrıca, geçmişte 5 bileşenli karma aşı ile aşılanmış olan çocukların devam dozları 6 bileşenli karma aşı ile tamamlanacak, bu kapsamda başka bir ek aşıya ihtiyaç duyulmayacak.