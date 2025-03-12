Sağlık Bakanlığı Personel Alımı Başvuru Detayları

BAŞVURULAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Sağlık Bakanlığı, 2025 senesinde yapılacak 36 bin personel alımı için başvuru başlangıç tarihini henüz açıklamadı. Bu alımda farklı alanlarda istihdam sağlanacak. Açıklamaya göre, 1 diyetisyen, 9 ebe, 2 hemşire, 25 sağlık memuru, 1 sağlık teknikeri, 3 bin 498 tabip ve 32 bin 464 uzman tabip istihdam edilecek.

PERSONEL ALIMI DETAYLARI

İstihdam edilecek personelin büyük kısmı yataklı tedavi birimlerinde görev alacak. 1 kişi acil sağlık hizmetlerinde, 7 kişi ilçe sağlık müdürlüğü veya toplum sağlığı merkezlerinde, 8 kişi ise sağlık evlerinde çalışacak. Sağlık Bakanlığı’nın alım yapılacak kadrolar hakkında verdiği bilgiler, adayların dikkatle incelemesi gereken önemli detaylar içeriyor.

GENEL ŞARTLAR NELER?

Saatlik olarak alınacak personel için hangi genel şartların arandığına dair bilgiler de paylaşıldı. Başvuru yapacak adayların belirtilen kriterleri karşılaması gerekiyor. Bu kriterler, adayların başvurularının değerlendirilmesinde önemli bir rol oynayacak.