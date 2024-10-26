Sağlık Bakanlığı Rehin Alma Olayını Kınadı

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ REHİN ALINMASINA TEPKİ

Sağlık Bakanlığı’nın sosyal medya platformunda yaptığı açıklamayla şu ifadeler öne çıktı: “Gazze Şeridi’nde Kemal Advan Hastanesinde görevli sağlık çalışanlarının ve yaralıların İsrail askerleri tarafından rehin alınmasını şiddetle kınıyoruz.” Bu açıklamada, sağlık kurumlarının, sağlık personelinin ve hastaların her koşulda dokunulmaz olduğu vurgusu yapıldı.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER’E HAREKET ÇAĞRISI

“Soykırımcı Netanyahu yönetimine” yönelik fenalıklar dile getirilirken, başta Birleşmiş Milletler olmak üzere uluslararası topluma da çağrıda bulunuldu. Gazzeli meslektaşların derhal serbest bırakılması için harekete geçmeleri istendi. Ayrıca, Netanyahu yönetiminin işlediği savaş suçları ve Filistinlilere yönelik soykırım faaliyetleri nedeniyle “nefretle anılacağı” ve bir gün bu suçların hesabını vereceği ifade edildi.