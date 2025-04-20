Sağlık Bakanlığı, sağlık okuryazarlığı artırıyor

SAĞLIKLI HAYAT AKADEMİSİ PROJESİ HAYATA GEÇTİ

Sağlık Bakanlığı, sağlıklı yaşam kültürünü artırmak için 81 ilde bulunan Sağlıklı Hayat Merkezlerinde (SHM) Sağlıklı Hayat Akademisi (SAHA) projesini uygulamaya koydu. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 10 Nisan’da açılışını yaptığı akademinin ilk eğitimine katılan 18 kişi hakkında bilgi verirken, “Bu eğitimlerin amacı sağlık okuryazarlığı düzeyini artırmak, toplum sağlığı konusunda farkındalık geliştirmek, sağlıklı yaşam kültürünü geliştirmek ve kişilerin sağlıklı yaşamasını sağlamak” dedi.

EĞİTİM PROGRAMI VE HEDEFLERİ

SAHA projesi, Sağlıklı Türkiye Yüzyılı programı içinde ‘Koruyan Sağlık’ modeli kapsamında oluşturulan eğitimler ile her yaştan bireyin sağlık okuryazarlığı düzeyini artırmayı, sağlıklı yaş almayı desteklemeyi, toplum sağlığı hakkında farkındalık yaratmayı ve sağlıklı yaşam kültürünü yaymayı amaçlıyor. SAHA’nın ilk dersini Bakan Memişoğlu, Gölbaşı Yiğit Gençbay Sağlıklı Hayat Merkezi’nden çevrimiçi olarak vererek, “İlk dersi 81 ilde 543 kurum ve merkezde yer alan 567 sınıfta yaklaşık 7 bin kişi izledi” açıklamasında bulundu.

KAPSAMLI TOPLUM SAĞLIĞI EĞİTİMLERİ SUNULUYOR

Gölbaşı Yiğit Gençbay Sağlıklı Hayat Merkezi’nden Dr. Merve Tecirli, başlangıçta 10 Nisan’da verilen ders ile SAHA programının Türkiye genelinde aktif hale geldiğini belirtti. Dr. Tecirli, “Sağlıklı Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda sağlık okuryazarlığını güçlendirmek için ülkemizin dört bir yanındaki sağlıklı hayat merkezlerimizde toplum sağlığı eğitimleri düzenleniyor. Bu eğitimlerin amacı sağlık okuryazarlığı düzeyini artırmak, toplum sağlığı konusunda farkındalık geliştirmek ve kişilerin sağlıklı yaşamasını sağlamak” ifadelerini kullandı. SAHA programı, toplamda en fazla 20 kişilik gruplar halinde 13 oturumlu eğitim sunma hedefindedir. Eğitimler, sağlıklı yaşam, fiziksel aktivite, kanser taramaları, ruh sağlığı gibi konuları kapsamaktadır. Bu eğitimler, SHM’lerdeki hekim, hemşire, diyetisyen ve psikologlar tarafından gerçekleştiriliyor.

HALKLA ETKİLEŞİM VE KATILIM BELGESİ

Projenin, vatandaşların davet edilmesi ile gerçekleştiğini ifade eden Dr. Tecirli, “Sağlıklı Hayat İçin Sahadayız” sloganıyla, düzenlenecek bilgilendirme ve farkındalık programı için tüm halkı davet ettiklerini belirtti. Eğitim sürecini tamamlayan katılımcılara katılım belgesi verileceğini belirtirken, “Herkes başvurabilir” diyerek eğitime katılanları teşvik etti. Ayrıca, eğitimlerin Yiğit Gençbay Sağlıklı Hayat Merkezi’nde 2 hekim, 1 diş hekimi, 2 hemşire, 3 ebe, 1 diyetisyen, 1 fizyoterapist ve 1 psikolog tarafından sağlandığını sözlerine ekledi.

VATANDAŞLARDAN OLUMSUZ YORUMLAR

Eğitime katılanlar, birinci basamağın önemini ve SHM’lerdeki hizmetlerin tamamen ücretsiz olduğunu bu eğitimlerle öğrendiklerini ifade etti. Gölbaşı Yiğit Gençbay Sağlıklı Hayat Merkezi’nde SAHA eğitimine katılan Avukat Elif Ece Gündüz, “Beslenme danışmanlığı ve kanser tarama merkezleri sayesinde bilgi sahibi oldum. Sağlık Bakanımız ile ilk derslerimizi gerçekleştirdik. Bu eğitim vatandaşlar açısından çok faydalı. Hem bizleri bilgilendirmekte hem de halkı bilinçlendirme sorumluluğu yüklemekte. Herkese tavsiye ediyorum” diyerek eğitimin faydalarına dikkat çekti.