Sağlık Bakanlığı Sezaryeni Yasakladı

YENİ YÖNETMELİKLE PLANLI SEZARYEN YASAKLANDI

Sağlık Bakanlığı, tıp merkezlerinde planlı sezaryeni yasaklayan yeni bir yönetmelik çıkardı. Resmi Gazete’de 19 Nisan’da yayımlanan Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik’te “Tıp merkezinde planlı sezaryen yapılamaz” ifadesi dikkat çekti. Bu yönetmeliğin, vajinal doğuma dair tartışmaların sonrasında getirilmesi ise ayrıca önem taşıyor.

TIP MERKEZLERİ VE YASAKLAMANIN ANLAMI

Tıp merkezleri, “ayaktan teşhis ve tedavi hizmetlerinin sunulduğu özel sağlık kuruluşu” olarak tanımlanıyor. Sağlık Bakanlığı’nın 2019 verilerine göre Türkiye’de aktif olarak faal 629 tıp merkezi, 571 özel hastane, 899 Sağlık Bakanlığı hastanesi ve 69 üniversite hastanesi bulunuyor. Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Başkanı Prof. Dr. İsmail Mete İtil, bu konuda BBC Türkçe’ye yaptığı açıklamada, “Aslında tıp merkezlerinde doğum da sezaryen de, gece yatışlı yerler olmadıkları için önerilen bir şey değil” dedi. Prof. İtil, bu yönetmeliğin “özel hastanelerde de sezaryenin yasaklandığı” gibi yanlış bir hükme varıldığını belirtti ve “Bu yönetmelik yalnızca tıp merkezlerini kapsıyor, özel hastaneleri kapsamıyor” ifadelerini kullandı.

SEZARYENİN GEREKSİNİMLERİ VE VAGİNAL DOĞUMUN ÖNEMİ

Prof. İtil, sezaryenin takip gerektirdiğini, bu yüzden bunun gece yatış imkanı olan bir yerde yapılmasının uygun olduğunu aktardı. “Ama tıp merkezlerinde yataklı tedavi yok. Ondan dolayı da yasaklanması yanlış değil” diye konuştu. Ayrıca, vajinal doğumu teşvik ettiklerini vurgulayan İtil, cerrahi işlemler için daha donanımlı sağlık tesislerinin gerekliliğine dikkat çekti. Türk Tabipleri Birliği Başkanı Dr. Alpay Azap da hükümetin vajinal doğumu teşvik eden adımlar attığını belirtti. Dr. Azap, doğumların genelde hastanelerde yapıldığını ifade ederek, tıp merkezlerinde doğumların pek sık olmadığını vurguladı.

DOĞUM SEÇİMİNDE TIBBI KARARIN ÖNEMİ

Dr. Azap, tercih edilmesi gereken yöntemin vajinal doğum olduğunu söyleyerek, “Fakat sonuçta bu tıbbi bir karar. Bu doktor ve gebenin birlikte konuşarak karar vereceği bir durum” dedi. Ancak bu tür yasaklamaların sorun yaratabileceğini belirten Azap, “Belki özendirici şeyler yapılabilir. Yasak olduğu zaman gerçekten sezaryene ihtiyaç duyanlar ne yapacak o zaman?” diye ekledi. İkinci doğumunu vajinal yolla yapmanın bazı riskleri olduğunu ifade eden Azap, “Bakanlığın bu zorlaması nedeniyle duyuyoruz, ilk doğumu sezaryen olan kişilere ikinci doğumu normal yolla yapması için zorlayanlar oluyor” şeklinde konuştu.

SEZARYEN ORANLARI VE UYGULAMA SORUNLARI

Türkiye’deki sezaryenle doğum oranları, birçok Avrupa ve OECD ülkesinin üzerinde bulunuyor. Uzmanlar, Türkiye’nin 2017 yılında bu alanda dünya birincisi olduğunu vurguluyor. Sezaryen oranlarının yüksek olmasının sebepleri arasında, gebeler için ücretsiz doğal doğum olanaklarının yetersizliği ve vajinal doğumla ilgili yaygın kaygılar gösteriliyor. Dr. Azap, gebe takiplerinin uygun şekilde yapılamaması ve poliklinik sayılarının yetersiz olmasının bu durumu etkileyen unsurlar arasında olduğunu belirtti. Zaman isteyen normal doğum süreçlerinin, hekimlerin hastaya ayıracak zamanının azlığı nedeniyle daha az tercih edildiğini ifade eden Azap, özel hastanelerde sezaryenin daha pratik bir yöntem olarak görüldüğünü sözlerine ekledi. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Gülnihal Bülbül de, sağlığın özelleşmesiyle birlikte sezaryen oranlarının arttığını, bu durumun ticari kaygılarla doğrudan ilişkili olduğunu belirtiyor.