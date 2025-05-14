Sağlık Bakanlığı Sözleşmeli Personel Sonuçları Açıklandı

SAĞLIK PERSONELİ YERLEŞTİRME SONUÇLARI DUYURULDU

Sağlık Bakanlığı, 15.342 sözleşmeli sağlık personeli yerleştirme sonuçlarını açıkladı. Lisans düzeyinde toplam 71 bin 211 aday tercih yaparken, yerleştirilen aday sayısı ise 8 bin 634 olarak belirlendi. Ön lisans düzeyinde ise 131 bin 148 aday tercih gerçekleştirdi ve bunlardan 5.199’u yerleştirildi.

TERCİH SONUÇLARINA NASIL ULAŞILIR?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 02-08 Mayıs 2025 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2025/4 kapsamında Sağlık Bakanlığına bağlı sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarına yapılan yerleştirme sonuçlarını duyurdu. Adaylar, bu sonuçlara 14 Mayıs 2025 tarihinden itibaren, saat 17.30’dan itibaren ÖSYM’nin resmi internet sitesinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişim sağlayabilecekler. Adayların detaylı bilgilere ulaşabilmesi için ilgili adres ise https://sonuc.osym.gov.tr olarak belirtildi.