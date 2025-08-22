Sağlık Bakanlığı Yeni Uygulama Başlattı

YENİ AMELİYAT UYGULAMASI

Kamu hastanelerinde akşam saatlerinde ve hafta sonlarında da ameliyat yapılmasına yönelik yeni bir uygulama devreye giriyor. Sağlık Bakanlığı, bu yeni düzenlemeyi hastanelere gönderdiği yazıyla duyurdu. Ameliyathane ve endoskopi ünitelerinin en az yüzde 25 kapasitesinin hafta içi 22’ye kadar ve hafta sonu ise 08.00-17.00 saatleri arasında aktif olmasının planlanması gerektiği bildirildi. Yazıda, mesai saatlerinin vardiyalı ya da fazla çalışma şeklinde olacağı ifade edildi. Günlük ameliyat sayısının artırılma amacının ise ileri tarihlere verilen ameliyat randevularından kaynaklandığı belirtildi.

SAĞLIK BAKANLIĞI AÇIKLAMASI

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, bu genelgenin mevzuata uygun olduğu vurgulandı. “Sağlık çalışanlarımızın mesai planlamaları ve çalışma süreleri mevzuata uygun şekilde düzenlenerek, vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak ve mevcut kapasitenin en etkin şekilde kullanımı amaçlanmaktadır.” ifadesine yer verildi.

İSTANBUL TABİP ODASI’NIN KATEGORİK YANITI

İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Osman Küçükosmanoğlu, konuyla ilgili görüşlerini dile getirdi. “Çalışan sağlığı için de uygun değil, sağlık hizmeti alan yurttaş için de uygun değil.” diyerek endişelerini ortaya koyan Küçükosmanoğlu, “Kimse yorgun bir pilotun uçağına binmek istemez.” dedi. Bu açıklaması, sağlık çalışanlarının iş yükü ve hastaların güvenliği konularında dikkat çekici bir eleştiri olarak öne çıktı.