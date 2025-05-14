Sağlık Bakanlığı Yerleştirme Sonuçları Açıklandı

SAĞLIK BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI

Sağlık Bakanlığı, 15.342 sözleşmeli sağlık personeli yerleştirme sonuçlarını duyurdu. Lisans düzeyinde toplam 71 bin 211 aday tercih yaparken, bu adaylardan 8 bin 634’ü yerleştirildi. Ön lisans düzeyinde ise 131 bin 148 aday tercih yaptı ve bunlardan 5.199’u pozisyona yerleşti.

ÖSYM, YERLEŞTİRME SONUÇLARINI DUYURDU

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 02-08 Mayıs 2025 tarihleri arasında alınan KPSS-2025/4 tercih sonuçlarını açıkladı. Adaylar, yerleştirme sonuçlarını 14 Mayıs 2025 tarihinden, özellikle bugün saat 17.30’dan itibaren ÖSYM’nin internet adresinden, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ulaşabilecek.

KPSS-2025/4 çerçevesinde Sağlık Bakanlığı’nın sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlandı. Ancak Sağlık Bakanlığı, ikinci alım ilanı konusunda henüz bir açıklama yapmadı.