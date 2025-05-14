Sağlık Bakanlığı Yerleştirme Sonuçları Açıklandı

SAĞLIK BAKANLIĞI ÜZERİNDEN PERSONEL YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI

Sağlık Bakanlığı, 15.342 sözleşmeli sağlık personeli yerleştirme sonuçlarını duyurdu. Lisans düzeyinde toplam 71 bin 211 aday tercih yaparken, bu adaylardan 8 bin 634’ü yerleştirildi. Ön lisans düzeyinde ise 131 bin 148 aday tercih yaparak, 5 bin 199 adayın yerleştirildiği belirtildi.

ÖSYM TARAFINDAN AÇIKLANAN YERLEŞTİRME SONUÇLARI

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 02-08 Mayıs 2025 tarihleri arasında alınan tercihleri sonuçlandırdı. KPSS-2025/4 olarak bilinen Sağlık Bakanlığı sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı. Adaylar, bu sonuçlara 14 Mayıs 2025 tarihi itibarıyla saat 17.30’dan başlayarak ÖSYM’nin internet adresinden, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ulaşabilecek.

KPSS-2025/4 SONUÇLARI VE ERİŞİM DETAYLARI

KPSS-2025/4 Sağlık Bakanlığı’nın sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlandı. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 14 Mayıs 2025 tarihinden itibaren saat 17.30’dan sonra ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişim sağlayabilecek.

SONUÇLAR İÇİN GEREKEN BİLGİLER

Sağlık Bakanlığı tarafından gerçekleştiren 15 bin 342 personel alımı sonuçları hakkında detaylı bilgi almak için adayların uygun linke tıklamaları gerektiği belirtildi.