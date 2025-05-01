Sağlık Bakanlığına Personel Alımı Açıklandı

SAĞLIK BAKANI PERSONEL ALIMINI DUYURDU

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Sağlık Bakanlığına toplam 19 bin personel alımı yapılacağını açıkladı. Bu alım, 15 bin 342 sözleşmeli personel ve 3 bin 658 sürekli işçiden oluşuyor. Memişoğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarına göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile toplam 15 bin 342 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirilecektir.” dedi.

BAŞVURU TARİHLERİ BELİRLENDİ

Adayların tercihlerini 2- 8 Mayıs 2025 tarihleri arasında ÖSYM’nin resmi internet sitesi aracılığıyla yapabileceklerini belirten Bakan Memişoğlu, ayrıca “Bakanlığımızın merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere toplam 3 bin 658 sürekli işçi alımı da gerçekleştirilecektir.” ifadelerini kullandı. Bu kapsamda başvurular, 5- 9 Mayıs 2025 tarihleri arasında İŞKUR’un resmi internet sitesi üzerinden elektronik ortamda alınacak. Memişoğlu, “Ülkemize, milletimize ve büyük sağlık ailemize hayırlı olsun” diyerek açıklamasını sonlandırdı.