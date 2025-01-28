Sağlık Bakanlığınca Kamu Hastanelerine Teftiş Başlatıldı

KAMU HASTANELERİNDE KAPSAMLI TEFTİŞLER BAŞLATILDI

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’nun talimatıyla, kamu hastanelerinde detaylı bir teftiş süreci başladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Teftişler, acil sağlık hizmetleri, poliklinik hizmetleri, hasta hakları, ameliyathane, yoğun bakım ve merkezi sterilizasyon hizmetleri gibi kritik ve yüksek risk taşıyan alanlarda yoğunlaşacak.” ifadesi yer aldı. Yenidoğan Denetim ve Değerlendirme Bilimsel Komisyonu’nun ardından, toplamda 20 farklı branşta Bilimsel Komisyonlar kurulacak ve sağlık hizmetlerinin kalitesini artıracak klinik rehberler ile denetim kılavuzları oluşturulacak.

TETKİKLERİN KAPSAMI VE YENİ REHBERLER

Açıklamada, “Bakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığı, teftiş rehberini güncelleyerek denetim süreçlerini daha etkili hale getirdi.” bilgisi verildi. Bu çerçevede, 7 pilot il belirlenerek yeni teftiş rehberi doğrultusunda denetimlere başlanacak. Teftiş süreçleri, acil sağlık hizmetleri, poliklinik hizmetleri, hasta hakları, ameliyathane, yoğun bakım ve merkezi sterilizasyon hizmetleri gibi kritik alanlarda yoğunlaşacak. Bu birimler öncelikli olarak denetlenecek ve hastanelerin işleyişi titizlikle incelenecek.

Bakanlık, denetim sürecine bilim insanlarını da dahil ediyor. Yenidoğan Denetim ve Değerlendirme Bilimsel Komisyonu sonrası, 20 farklı branşta Bilimsel Komisyonlar oluşturuluyor ve sağlık hizmetlerinin kalitesini artıracak klinik rehberler ile denetim kılavuzları hızla hazırlanıyor. Komisyonlar, denetim sonuçlarını bilimsel bir bakış açısıyla değerlendirecek ve gerekli adımları atacak.

GÜNCELLENEN REHBER İLE KAPSAMLI DENETİMLER PLANLANIYOR

Sağlık Bakanlığı, güncellenen teftiş rehberini pilot illerdeki denetim mekanizmasına uyarladıktan sonra, gelecekte tüm sağlık tesislerinde kapsamlı denetimler gerçekleştirmeyi planlıyor. Bu adımlar, ülke genelinde sağlık hizmetlerinin kalitesini ve güvenliğini artırmayı hedefliyor.