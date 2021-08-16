Sağlık Bakanlığı’ndan flaş aşı kararı

Tüm 15 yaş üstüne ve kronik hastalığı olan 12 yaş üstüne aşı hakkı tanımlandı. PCR pozitifliği sonrası aşı uygulaması 3 aydan 1 aya çekildi. 4. dozlar 3. dozdan 21 gün sonrasına tanımlandı.

Sağlık Bakanlığı aşılamayla ilgili yeni kararlar aldı.

15 YAŞ ÜSTÜNE AŞI HAKKI

Bakanlık, tüm 15 yaş üstündeki kişiler ile kronik hastalığı olan 12 yaş üstündekilere aşı randevularının açıldığını bildirdi.

COVID GEÇİRENLER 1 AY SONRA AŞI OLABİLECEK

Hastalığı geçirenlere ilişkin de önemli bir karar alındı.

Hastalığı geçirenler için daha önce 6 aydan 3 aya düşürülen aşılama süresi 1 aya indirildi. Buna göre, PCR testi pozitif gelenler 1 ay sonra aşı olabilecekler.

3. DOZDAN 21 GÜN SONRA 4. DOZ

Bugün itibarıyla 4. doz uygulaması da başlıyor. Sağlık Bakanlığı, 3. doz aşısını olanlar için 4 . doz randevularını açtı.

Buna göre, 3. doz aşısını olanlar 21 gün sonra 4. dozlarını olabilecekler.