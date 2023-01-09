Sağlık Bakanlığı’ndan sahte ilaç açıklaması

Sağlık Bakanlığı’ndan sahte ilaç ve ilaç ithali hakkında çıkan haberlere ilişkin açıklama geldi.

Sağlık Bakanlığı, SGK ve Eczacılar Birliğinin yurt dışından temin ettiği kanser ilacının yerine ağrı kesicinin vatandaşlara ulaştırıldığı ve Sağlık Bakanlığı tarafından ilaca orjinal denildiği haberleri ile ilgili açıklama yaptı.

Sahte kanser ilacı iddiaları ile ilgili tespiti ve suç duyurusu yapanın Sağlık Bakanlığı olduğu vurgulanan açıklamada, 2019’da bu konuda müfettişlerce bir inceleme yapıldığı dile getirildi. O incelemede SGK’nın teslim ettiği numunelerin analiz sonucunun orjinal kanser ilacı olduğu, ilacın deposundan alınan bir sonraki numunelerin ise sahte olduğunun tespit edildiği vurgulandı. Olayla ilgili hukuki sürecin devam ettiği belirtildi

Diğer bir iddia yurt dışından getirilmek istenen bir ilaca yönelik yapıldığı öne sürülen kılavuz değişikliği. Kılavuz değişikliğinin yurt dışından ilaç getirme süreçleri kolaylaştırılmadığı, aksine ilaçların güvenliliği, etkililiği ve kalitesini teminen düzenlemeler getirildiği ifade edildi.