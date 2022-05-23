Sağlık Bakanlığı’ndan virüs açıklaması

Sağlık Bakanlığı, corona virüs salgını hakkında açıklama yaptı ve vaka sayısının binin altına düştüğünü bildirdi.

Vaka sayısı binin altına düştü, Sağlık Bakanı Koca da toplu taşımada maske zorunluluğunun kaldırılıp kaldırılmayacağına ilişkin açıklama yaptı.

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu’nu “covid19.saglik.gov.tr” sitesinden paylaştı. Buna göre, son 24 saatte 118 bin 852 test yapıldı, 905 yeni vaka tespit edildi, 5 kişi hayatını kaybetti.

Vaka sayısının 1000’in altına düşmesi, “Toplu taşımada maske zorunluluğu kaldırılıyor mu?” sorusunu akıllara getirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da “uzun süredir beklenen gün” ile ilgili Twitter hesabından bilgi verdi.

Vakaların 3 gün üst üste binin altında olması durumunda, toplu taşımada da maske zorunluluğunun kaldırılacağını açıkladı. Paylaşımına “Daha düşük sayıların haberini vermek dileğiyle” notunu düştü.

Salgınla mücadelede dönüm noktası, aşının yaygınlaşması oldu. Dünyada ve Türkiye’de kısıtlamalar birer birer kaldırılmaya başlandı.

2 Mart’ta toplanan Bilim Kurulu Toplantısı’nda yeni kararlar alındı. Açık havada maske zorunluluğu kaldırıldı. Kapalı alanlar için de yeni uygulama getirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 26 Nisan’da yapılan toplantı sonrası, kapalı mekanlarda maske kullanma zorunluluğunun kaldırıldığını, maskenin sadece toplu taşıma araçları ve sağlık kuruluşlarında kullanılacağını açıklamıştı.