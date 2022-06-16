Sağlık borçlarına af geliyor

Sağlık torba kanun teklifi ile Genel Sağlık Sigortası Prim Borçlarının bir kısmı silinecek.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne gönderilen sağlık torba kanun teklifi ile Genel Sağlık Sigortası Prim Borçlarının bir kısmı silinecek.

Borcun kalan kısmı için ödeme kolaylığı sağlanıyor. Sağlık sigortasından yararlanamayan kişiler, kanun tasarısının yasalaşması halinde borcunun yüzde 50’sini peşin ya da taksitle öderse, kalan borcu silinecek. Eğer borç tutarı 5 bin TL’nin altındaysa borcun tamamı silinecek.

Sağlık çalışanlarının özlük hakkında önemli iyileştirmeler içeren kanun teklifi Meclis Genel Kurulunda görüşülüyor. 14 maddelik teklifin 6 maddesi kabul edildi, bugün bitirilmesi bekleniyor. Teklife göre, sağlık borçlarının bir kısmı siliniyor. NTV ekibinden Özgür Akbaş canlı yayında teklifin ayrıntılarını aktardı.

KİMLER YARARLANACAK?

Sağlık sigortasında borçlarından dolayı yararlanamayan kişilerin 31 Aralık tarihine kadar olan borçlarına ödeme kolaylığı geliyor.

Sağlık Bakanlığı’na bağlı sağlık tesislerinde sağlık hizmeti alan ve herhangi bir sebeple sağlık sigortasından yararlanamayan kişiler yeni düzenlemeden yararlanacak. Bağ-Kurlular bu imkandan faydalanamayacak.

Kanun teklifinin yasalaştığı tarihten itibaren 1 yıl içinde borcun yüzde 50’sinin peşin veya taksitle ödenmesi halinde geriye kalan yüzde 50’lik borç silinecek.

BEŞ BİN TL’NİN ALTI SİLİNECEK

Bu kanun teklifinin yasalaşmasıyla birlikte borç tutarı 5 bin TL’nin altında ise borcun tamamı silinecek.

Borcun yarısının 5 bin TL’nin altında olması durumunda ise 5 bin TL’nin tamamı silinecek geri kalan kısım ise tahsil edilecek.

Borcunu peşin ödeyenler hakkında açılan davalar düşerken, borcunu taksitle ödeme yapmayı tercih edenler için de taksit ödemeleri bitinceye kadar davalar durdurulacak.