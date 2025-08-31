Sağlık Çalışanları Adıyaman’da Defnedildi

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ YAŞAMINI KAYBETTİĞİ KAZA

Diyarbakır’ın Eğil ilçesinde meydana gelen üzücü bir trafik kazasında, devrilen tur minibüsünde hayatını kaybeden sağlık çalışanları, memleketleri Adıyaman’da defnedildi. Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görevli hemşire Gülşen Ayğün ve psikolog Meryem Ege’nin de aralarında bulunduğu sağlık görevlileri, dün gezi için Diyarbakır’ın Eğil ilçesine gitmişti. Minibüsün sürücüsü kontrolü kaybederek aracın direğe çarpmasına neden oldu ve minibüs devrildi.

KAZADA İKİ SAĞLIK ÇALIŞANI HAYATINI KAYBETTİ

Kaza sonucunda minibüsteki Meryem Ege ile Gülşen Ayğün, olay yerinde hayatını kaybetti. Ayrıca kazada toplamda 14 kişi yaralandı. Meryem Ege ve Gülşen Ayğün’ün cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından Adıyaman’a geri getirildi. Gülşen Ayğün’ün cenazesi, öğle saatlerinde Şambayat beldesinde defnedildi; Meryem Ege’nin cenazesi ise Kahta ilçe merkezinde kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi.