Sağlık Çalışanları, Bin Lira Zamı Reddetti

MAHMUT FARUK DOĞAN’IN TEPKİSİ

Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, 8. Dönem Toplu Sözleşme çerçevesinde yapılan bin liralık taban aylık zam teklifine marketten yaptığı alışverişle yanıt verdi. Türkiye’deki yaklaşık 4 milyon memur ile 2,5 milyon emekli memuru ilgilendiren 8’inci Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri devam ediyor. Bu süreçte Kamu İşveren Heyeti, daha önce 2026 yılı için yüzde 10 + yüzde 6, 2027 yılı için ise yüzde 4 + yüzde 4 zam teklifi sunmuştu, ardından taban aylığa bin lira zam önerisinde bulundu.

ALINAN ÜRÜNLERLE TEPKİ GÖSTERDİ

Toplantıda konuşan Mahmut Faruk Doğan, sağlık ve sosyal hizmet alanındaki müzakerelerin sürdüğünü belirtip, “Kamu işvereniyle bu süreçte toplu sözleşme sürecimiz devam ederken dün Kamu İşveren Heyeti’nin bildiğiniz gibi ilk olarak 2026 yılı için yüzde 10 + 6, 2027 yılı için yüzde 4 + 4 teklif etmişti. Dün de taban aylığa bin lira zam teklifi geldi. Değerli arkadaşlar, bin liraya ile alınacak ürünler burada gördüklerinizdir” dedi. Doğan, sağlık sektöründe çalışanları temsil ettiğini vurguladı ve “Bu kabul edilebilir değildir” ifadelerini kullandı.

KAMU İŞVEREN HEYETİ’NE YENİ TALEP

Doğan, alışverişi karşılığında aldığı ürünleri de göstererek, “Bu dört kişilik bir aile için kaç gün yeter? Bunu Kamu İşveren Heyeti’ne sormuş oluyorum. Bunun hesabını kendileri yapsın. Yani bunun içinde süt yok. Okul açılacak ve kırtasiye giderleri, eğitim giderleri, servis giderleri yok. Yani bu daha mutfağın ocağına bile gitmeyecek şekilde. Bunu tekrar Kamu İşveren Heyeti’nin değerlendirmesini istiyoruz” dedi.

77 TALEP SUNDUK

Bugün yapılan toplantıda, Sağlık-Sen olarak 77 talep sunduklarını belirten Doğan, “Sürecimiz, müzakeremiz devam ediyor. Kamu İşveren Heyeti’ne talep olarak sunduğumuz 77 talebimiz var. Bunların içerisinde 40’a yakın meslek grubu yani hekimi, hemşireyi, sosyal hizmet uzmanı, psikoloğu, laboratuvar tekliflerini, anestezi tekliflerini, bütün meslek gruplarını ilgilendiren konular var. Biz bu konuları dersimize iyi çalışarak ve sahadan 11 aylık çalışmanın sürecinde bakanlık yetkililerine sunduk. Tabii bakanlık da bu konuda Kamu İşveren Heyeti de bu konuda çalışmalarını sürdürüyor” ifadelerini kullandı.