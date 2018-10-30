Sağlık çalışanları için teklif TBMM’de

Son dönem artan sağlık çalışanlarına yönelik şiddete karşı AK Parti hükümeti harekete geçti. Sağlıkçılara şiddet yasa teklifi Meclis Başkanlığı’na sunuldu.
Yasa teklifine göre, sağlıkta şiddette failler artık karakoldan serbest kalmayacak, savcılığa sevk edilecek.
Teklifle ilaç tedarik zincirine aykırı hareket edenlere yaptırım artacak. Sağlık Bakanlığı’ndan izinsiz ilaç satışı yapanlara 300 bin TL’ye kadar ceza verilecek.
Sigara açıkta değil kapalı dolapta satılacak tütün ürünleri reklamları sinema salonları ve sosyal medyada yapılmayacak.
TRT