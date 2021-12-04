Sağlık çalışanları zam alacak mı?

Sağlık çalışanlarının gözü Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde alınacak zam kararına çevrildi.

Zam alacaklar mı, alırlarsa ne kadar alacaklar? Bunun üzerinde çalışılıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca de Meclis’teydi bugün. Muhalefetle de görüştüler ancak şimdilik bir sonuca varılamadı. Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, önümüzdeki hafta iş bırakma eylemi yapacaklarını açıkladı.

Sağlık çalışanları, maaş, ek ödeme ve ek gösterge düzenlemesinin yalnızca hekim ve diş hekimlerini kapsayacak şekilde yapılmasına tepki gösterdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise bu konuya çözüm aramak için bugün Meclis’teydi. Ancak şimdilik görüşmelerden bir sonuç çıktı.

Zam kapsamı, bütçe görüşmelerinin ardından belli olacak.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, “Bu düzenleme yapılıyorken çalışanların bir kısmını yapılıp diğerine dışarıda bırakılmış olması çok doğru bir uygulama olmamıştır. Sağlık çalışanların içerisinde büyük bir infiale yol açtı” diye konuştu.

“ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA İŞ BIRAKMA EYLEMİMİZ VAR”

Sağlık-Sen, ek ödeme ve ek gösterge uygulamasının kapsamı genilşetilmezse eylem yapma kararı aldı. Semih Durmuş, önümüzdeki hafta iş bırakacaklarını açıkladı.

Durmuş, “Salı günü tüm Türkiye’de iş bırakacağız, perşembe günü de yine iş bırakma eylemimiz var” dedi.

Türkiye Veteriner Hekimler Birliği de düzenlemeyle ilgili taleplerini açıkladı. Açıklamada, “Devlet Memurları Kanunu’nda tanımlanan sağlık sınıfı içinde veteriner hekim ve eczacıların da yer aldığı hatırlatıldı.

Zam çalışmasında kapsamın veteriner hekimleri de kapsayacak şekilde genişletilmesi talep edildi.