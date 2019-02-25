Sağlık çalışanlarına operasyon

Başkent Ankara’da düzenlenen Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması operasyonlarında 8 sağlık görevlisi gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, yürütülen FETÖ/PDY soruşturmasında, Sağlık Bakanlığı ve hastaneleri ile özel sağlık çalışanlarından oluşan 5’i ihraç, 4’ü halen görevde, 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi. Açıklamada, 8 şüphelinin gözaltına alındığı, yurt dışında olduğu değerlendirilen diğer şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.

TRT