Sağlık Çalışanlarından Gazze İçin Protesto Yürüyüşü

SAĞLIK ÇALIŞANLARINDAN PROTESTO DEVAM EDİYOR

Gazze’de yaşanan zulme karşı duruşlarını sürdüren sağlık çalışanları, bu hafta da tepkilerini gösterdi. Lala Paşa Cami avlusunda bir araya gelen sağlık çalışanları, yürüyüşün ardından Yakutiye Medresesi önünde basın açıklaması gerçekleştirdi. Açıklamayı yapan Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Yusuf Çiftçi, “Bizler 71 haftadır zulmün karşısında olduğumuzu kendimize ve size hatırlatmak için burada toplanıyoruz. Her cumartesi hiçbir şey yapmamaktan daha iyi olan bir şeyi yapmak için, ‘evimde duramadım Allahım’ diyebilmek için bu meydana atıyoruz kendimizi” dedi.

İSRAİL’İN TUTUMU VE HÜKÜMETLERE ELEŞTİRİ

Çiftçi, “İsrail ateşkes antlaşması yaparak vermiş olduğu sözünü bozdu” diye ifade etti ve “Yalanları, dosta düşmana ayan olan, şantajları ve tehditleri sosyal medyaya düşen, iftiraları çarşaf çarşaf ortaya çıkan lanetli topluluğun sözünü tutmaması, bizi şaşırtmadı” dedi. Devam eden açıklamasında, “Evet, kafir kafirliğini yaptı, peki Müslümanlar Müslümanlığını yapacak mı? Kendimize sormamız gereken soru bu!” şeklinde konuştu.

YARALILAR VE YARDIMLAR HAKKINDA ENDİŞELER

Açıklamada, “Bizler ateşkes ilan edilmesiyle İsrail’in yaptıklarını yok sayıp normalleşme sürecine ‘kaldığı yerden!’ devam eden ülkelerin sessiz milletleri mi olacağız yoksa çadırda kalan yaralı insanları diri diri yakanlardan ülke mülke olamayacağını, onların yalnızca teröristler sürüsü diye adlandırılabileceğini ve onlarla asla masaya oturulamayacağını liderlerine, iş adamlarına, CEO’larına öğreten onurlu halklar mı olacağız?” ifadelerine yer verildi. Çiftçi, ateşkesin, zulmü ve işgali bitirmediğini belirterek, Mescidi Aksa’da namaz kılanların namazlarının silah dürtmeleriyle bozulduğunu vurguladı.

TOPLUMSAL GÖREV VE SORUMLULUK

Çiftçi sözlerine, “Bir emirle tüm yardımları engelleyebiliyor oluşları, bir emirle tüm elektriği kesebiliyor oluşları; 2 milyon suçsuz günahsızın hapishanede hem de dünyanın en zalim gardiyanının elinde olduğunu göstermiyor mu bize? Buna karşı durmak hepimizin, hapishane dışındaki tüm insanlığın görevi değil mi?” diyerek son verdi. Protesto sona erdikten sonra sağlık çalışanları, duanın ardından alandan ayrıldı.