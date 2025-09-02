Sağlık Haftası Etkinlikleri Düzenlenecek

SAĞLIK HAFTASI ETKİNLİKLERİ YAPILACAK

Sağlık Bakanlığı, ‘3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası’ çerçevesinde yurt genelinde çeşitli etkinlikler düzenleyecek. Halk Sağlığı Genel Müdürü Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol, bu tarihler arasında sağlık bilincini artırmaya yönelik aktivitelerin gerçekleştirileceğini ifade ederek, “Bu hafta birinci basamak sağlık hizmetleri ve koruyucu sağlık hizmetlerini, aile hekimliklerimizi ve sağlıklı hayat merkezlerimizi tanıtmayı, aile hekimlerimizle vatandaşlarımız arasındaki bağı daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz” dedi. Demirkol, “Sağlıklı hayat merkezlerimizin sayısı ciddi manada arttı. Şu anda SHM sayımız 320; hedefimiz ise bu yıl içerisinde 1000 aile hekimliği ve 100 sağlıklı hayat merkezi açmak” diye ekledi.

PROJELER VE TEMALAR TANITILACAK

Doç. Dr. Demirkol, hafta boyunca her gün farklı temaların ele alınacağını belirtti. 3 Eylül’de ‘Nefesiniz Dumansız, Hayatınız Sağlıklı Olsun’ projesi kapsamında ‘Mobil Sigara Bırakma’ polikliniklerinin kafe ve sokaklarda sigara içilen mekanlara yakın yerlerde hizmet vereceğini aktardı. “Bu kapsamda, 3 Eylül’ü ‘Dumansız Türkiye’ yolunda büyük bir hareket ve adım olarak görüyoruz” diyen Demirkol, 4 Eylül’de ‘Kanserde erken teşhis hayat kurtarır’ mesajıyla ücretsiz kanser taramalarının sürekli sunulacağını hatırlattı.

SAĞLIKLI HAYAT MERKEZLERİ’NE DİKKAT ÇEKİLECEK

5 Eylül’de sağlıklı hayat merkezlerine dikkat çekileceğini dile getiren Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol, “Sağlıklı hayata merhaba’ sloganıyla SHM’lerimizi tanıtıyoruz” dedi. Demirkol, 320’ye yaklaşan sağlıklı hayat merkezi ile 81 ilde vatandaşlara, fizyoterapist, diyetisyen, sosyal çalışmacı, çocuk gelişimci, hekim ve psikolog gibi uzmanların bulunduğu hizmetler sunulduğunu vurguladı. “Sağlıklı hayat merkezlerine başvurularımız neredeyse 2 kat arttı” ifadesini kullandı. 10 Mayıs-11 Temmuz 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen kampanya kapsamında 10 milyon vatandaşın tarandığını belirtti. Demirkol, “Bu büyük bir rakam. Biz artık istiyoruz ki normallerimizi bilelim, normal üstü rakamlarımızı bilelim” diye konuştu.

DİĞER TEMALAR ÜZERİNE ÇALIŞILACAK

Doç. Dr. Demirkol, haftanın diğer günlerinde dijital bağımlılık mücadele, hareketli yaşam ve aile hekimliği konularının ele alınacağını söyledi. Bu şekilde sağlık konularında farkındalığın artırılması ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının teşvik edilmesi hedefleniyor.