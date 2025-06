Sağlık İçin Kök Hücre Bağışı Hayat Kurtarıyor

UZAKLARDAN GELEN HAYAT KURTARICI BİR BAĞIŞ

Nadir görülen bir kan kanseri türüyle mücadele eden bir adam, hayatını kurtaran yabancıyla tanışmak için yaklaşık 17 bin kilometre yol kat etti. Avustralya’nın Melbourne şehrinden 31 yaşındaki Luke Melling, İngiltere’nin Lincolnshire bölgesindeki Grantham’da yaşayan Alastair Hawken’dan kök hücre nakli almadan önce “ölümle burun buruna” olduğunu belirtiyor. İkili arasındaki mükemmel eşleşme o kadar dikkate değerdi ki, her iki ailenin de kökenlerinin aynı bölgeye, Lincolnshire’daki Preston’a dayanması nedeniyle uzaktan akraba olabilecekleri düşünülüyor.

KÖK HÜCRE DONÖRÜ OLMAK İÇİN TEŞVİK

Luke ve Alastair, daha fazla insanı İngiltere Sağlık Hizmetleri Kurumu’nun (NHS) Kök Hücre Donör Listesine katılmaya teşvik etmek amacıyla bu hikayeyi paylaştıklarını ifade ediyor. Üç yıl önce, şu an 31 yaşında olan Luke, Hodgkin lenfoma nedeniyle ciddi bir hastane süreci geçiriyordu. 16 yaşından beri bu hastalıkla başa çıkmaya çalışıyor ve dört kez remisyona girmesine rağmen kanser sürekli geri geliyordu. Tüm diğer tedavi yöntemleri tükenince, hayatta kalabilmesi için kök hücre nakli gerektiği bildirilmişti. Ancak ailesinde ve Avustralya’daki hiçbir yakınından uygun donör bulamadıkları için doktorlar, global kök hücre kayıtlarını araştırmaya başladılar. Luke, “İşte bu, sahip olduğun tek seçenek bu. Ya bunu yapacaksın ya da öleceksin durumundaydık” diyor. “Kız kardeşimin kök hücresinin eşleşmediğini öğrenmek dehşet vericiydi; bana uygun bir eşleşme olup olmayacağını bilmiyorduk.” Ancak altı aylık bir bekleyişin ardından yüzü güldü. Kayıtlar, dünyanın diğer tarafında potansiyel bir kök hücre bağışçısı bulmuştu.

“Mükemmel eşleşmeyi bulduğumuzu öğrendiğimizde çok duygusal bir andı,” diyor Luke. “Annemi hatırlıyorum, histerik bir halde ağlıyordu.” O dönemde 48 yaşında olan Alastair, beklenmedik bir telefon aldı. Düzenli olarak kan bağışlayan Alastair, 2008’de NHS listesine de kaydolmuştu. Kendisine bağış yapıp yapmayacağı sorulduğunda, üç çocuk babası tereddüt etmedi. “Hiç sorun olmadı,” derken, “İstenmek ya da birilerine faydalı olabileceğimi hissetmek güzeldi,” diyerek hislerini paylaşıyor. Bağış sürecinde Alastair’e kök hücre üretimini artırıp artırmayacağı sorulduğu bir ilaç enjekte edildi ve birkaç gün boyu zor hareket edebildi. Ancak bu durumun sürecin işe yaradığını gösterdiği belirtildi. Alastair daha sonra kök hücrelerinin toplandığı bir hastaneye gitti. “Hiçbir rahatsızlık duymadım,” diyor ve ekliyor: “Kök hücreler alınıp paketleniyor ve ardından laboratuvarda sayılıyor – Luke için ihtiyacımız olan tam 85 milyon kök hücrenin alındı.”

GÖZ YAŞARTAN BİR BULUŞMA ANI

Kök hücreler, Luke’un beklediği Avustralya’ya gönderilmek için donduruldu. Bir ay sonra Luke’a nakil gerçekleştirildi ama o, bağışçı hakkında yalnızca 48 yaşında bir adam olduğunu biliyordu. İki yıl geçene kadar Alastair’le iletişim kurmasına izin verilmedi. O zaman Alastair, Luke’un sağ olup olmadığını bilmediğini dile getiriyor. “Sadece umut ettim. Öyle olduğunu umdum ve dua ettim,” diyor. Daha sonra kök hücre kayıtları aracılığıyla Alastair bir e-posta aldı. “Sanki tüm Noellerim aynı anda gelmişti,” şeklinde hatırlıyor. Sonunda, ikili birbirleriyle iletişim kurarak İngiltere’nin Preston kentinde buluştular. Luke, Alastair’e “Senin gibi güzel, sevimli ve nazik birinin tüm bunları yapmış olması, bunun senin hücrelerin olmasına sevindim. Sana ne kadar teşekkür etsem azdır,” diyerek hislerini ifade etti.

BAĞIŞIN ANLAMI VE GÜCÜ

Kurabiye imalatıyla uğraşan Alastair, bağışını bir “miras” olarak adlandırırken, Luke’a “Yüzündeki gülümsemeyi görmekten başka bir şey başaramazsam bile, başarmam gereken her şeyi başarmış olurum,” dedi. Buluşma, hem Alastair’ın hem de Luke’un aile köklerinin bulunduğu Preston’da gerçekleştirildi. Şu an 31 yaşında ve sağlığına tamamen kavuşmuş olan Luke, son 15 yılı geride bırakabildiğini düşünüyor. Hatta bir maratonda bile koştuğunu paylaşıyor. “Alastair’le yüz yüze tanışmak bir rüyanın gerçekleşmesi demek,” diyor. “Ona kocaman sarıldığım ve şahsen teşekkür ettiğim o anı asla unutmayacağım.” 51 yaşındaki Alastair ise genç yaşta yaptığı bağışın başka insanları kök hücre kayıt sistemine katılmaya teşvik etmesini umuyor. “Bugün Luke’la tanışmak, basit bir hareketin ne kadar büyük bir fark yaratabileceğini gösteriyor,” diyor ve ekliyor: “Keşke daha fazla insan trombosit, organ, kan ya da kök hücre bağışında bulunmak için kayıt yaptırsa. “Başarılı bir hikaye olduğunda, her şeye değiyor.”