Sağlık İhtiyaçları İçin Yeni Hastane Açıldı

BAĞCILAR’DA YENİ HASTANE AÇILIŞI

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 400 yatak kapasiteli Bağcılar Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’nin açılmasıyla birlikte Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin 900 yataklı sağlık hizmet sunma kapasitesine ulaşacağını belirtti. Memişoğlu, hastanenin açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye’nin sağlık hizmetindeki atılımlarının bir sembolü olan bu tür hastanelerin, medeniyetin şifahaneleri olarak tanımlandığını ifade etti. İstanbul’da yeni bir hastanenin açılmasının heyecanını yaşadığını dile getiren Memişoğlu, “Bağcılar ilçemizin ihtiyaçları doğrultusunda 400 yataklı Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanemiz inşallah sizlere en iyi şekilde hizmet verecek.” dedi.

SAĞLIK YATIRIMLARI VE GELİŞİM

Memişoğlu, İstanbul’un sağlık yatırımlarının öneminden bahsederek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde İstanbul’u uluslararası bir sağlık merkezi konumuna taşıdıklarını vurguladı. Sağlık Bakanı, SSK Göztepe Hastanesi’nin hizmete girmesinden sonra uzun yıllar İstanbul’a 100 yatak ve üzeri sağlık yatırımı yapılmadığını söyleyerek, “AK Parti iktidarıyla 2002’den itibaren İstanbul’a 41 devasa hastane yatırımı yapıldı.” diye konuştu.

YENİ YATAK KAPASİTESİ VE HEKİM SAYISI

Bakan Memişoğlu, 2002 yılında hastanelerdeki yatakların çoğunun koğuş sistemiyle hizmet verdiğini hatırlatarak bugünkü sağlık altyapısının tek ve iki kişilik odalarla sunulduğunu belirtti. İstanbul’da 2025’te yaklaşık 31 bin nitelikli yatak ile hizmet vereceklerini ifade eden Memişoğlu, “Toplam yatak sayımızı 46 bine çıkarmış bulunuyoruz.” dedi. Ayrıca, “2002’de 92 bin olan hekim sayımız bugün 222 bine çıkmış durumda.” diyerek, güncel sağlık hizmetinin gelişimini vurguladı.

SAĞLIK MODELİ VE GÜVENLİK ADIMLARI

Koruyan, Geliştiren ve Üreten Sağlık Modeli ile Sağlıklı Türkiye Yüzyılı Programı’nın başarılı olması için çalışmaya devam ettiklerini söyleyen Bakan Memişoğlu, vatandaşların sağlıklı kalmaları için aile hekimliğini güçlendirdiklerini belirtti. Sağlık alanındaki güncel riskleri azaltmak için madde bağımlılığı, tütün ve gereksiz ilaç kullanımını önleme konusunda adımlar attıklarını, sağlıklı beslenme ve nitelikli yaşamı destekleyerek sağlığın gelişimine öncülük ettiklerini açıkladı.

GELECEK PROJELER VE UYARI

Sağlık Bakanı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile yeni cihazların geliştirilmesi üzerinde çalıştıklarını belirtirken, ASELSAN ile kalp akciğer makinesi için yapılan hayvan deneylerinin üçüncüsünün tamamlandığını ve bu ürünün yakında hizmete sunulacağını duyurdu. Memişoğlu, sağlığın her şeyin önünde olduğunu dile getirerek, vatandaşlara sağlıklarına dikkat etmeleri konusunda uyarıda bulundu ve hastanenin hayırlı olmasını diledi.