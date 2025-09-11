Sağlık İş Birliğini İleri Taşımak İstiyoruz

SAĞLIK İŞ BİRLİĞİNE ÖNEM VURGULANDI

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Çin ziyareti esnasında yaptığı açıklamada, “Amacımız Türkiye ile Çin arasındaki sağlık iş birliğini çok daha ileriye getirmek. Çok daha her iki ülkenin kazanacağı, her iki ülkenin insanlarının ve tüm insanlığın kazanacağı iş birliğini geliştirmek” dedi. Bakan Memişoğlu, Şanghay Başkonsolosluğu’nun ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona katıldı. Burada Çinli iş insanları ile bire bir görüşmeler yapan Memişoğlu, konuşma hakkı elde etti.

İKİ ÜLKE ARASINDAKİ İŞ BİRLİĞİNE HIZ KAZANDIRMA ÇABASI

Bakan Memişoğlu, “Çok değerli Çin ve Türkiye’nin iş insanları, bilim insanları ve yöneticileri, üç gündür Çin heyetiyle ve Çin’de görüşmeler yapıyoruz. Önceki gün Sayın Çin Ulusal Sağlık Komisyonu Başkanı’yla ve ekibiyle bir toplantı yaptık. Daha sonra çeşitli ziyaretlerde bulunduk. Bugün de Şanghay’da birkaç ziyaret yaptık. Amacımız Türkiye ile Çin arasındaki sağlık iş birliğini çok daha ileriye getirmek. Çok daha her iki ülkenin kazanacağı, her iki ülkenin insanlarının ve tüm insanlığın kazanacağı iş birliğini geliştirmek” şeklinde ifadeler kullandı. Memişoğlu, yapılan görüşmelerin biyoteknolojiden yapay zekaya kadar geniş bir yelpazeyi kapsadığını vurguladı.

ÇİN İLE KÜLTÜREL VE STRATEJİK İLİŞKİLERİN GÜÇLENDİRİLMESİ

Konuşmasında, “Bu konuda ben herkesin farklı bir zaman dilimine girildiğini bilmesini istiyorum. Artık Türkiye ile Çin sağlık sistemi, sağlığın teknolojisi ve gelişimi ve eğitimi konusunda iş birliklerini çok daha fazla yapacaktır” diyen Memişoğlu, Çin’in sağlık alanındaki gelişmelerini ve bu alandaki potansiyelini öne çıkardı. Türkiye’nin sağlık sisteminin güçlü altyapısını ve dünya standartlarına sahip olduğunu belirtti.

GELİŞİM İÇİN BİLİM İNSANLARINA ÇAĞRI

Sağlık Bakanı, “Bundan sonraki görev sizlerin. Bu sizler kimler? Sizler bilim üretmek isteyen insanlar, Çin’de iş yapmak isteyenler, Türkiye’de iş yapmak isteyenler, Türkiye’de bilim yapmak, araştırma yapmak isteyenler, Çin’de araştırma, bilim yapmak isteyen insanlarımız. Biz bunlarla ilgili her türlü desteği vermeye hazırız” diyerek iş insanlarına ve bilim insanlarına çağrıda bulundu. Ülkeler arasındaki ön yargıların, engellerin aşılması gerektiğini belirtti ve bu konuda irade göstereceklerini ifade etti.

TOPLANTININ HAYIRLI OLMASINI DİLEDİ

Son olarak, “Burada bizi ağırlayan başta otel yönetimi olmak üzere Sayın Büyükelçime çok teşekkür ediyorum” diyerek emeği geçenlere teşekkür eden Memişoğlu, bu toplantının hayırlı sonuçlar doğurmasını diledi.