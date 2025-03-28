Sağlık Meslek Mensuplarına Yeni İmkanlar Sunuldu

YENİ YÖNETMELİK YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Sağlık Meslek Mensuplarının Serbest Meslek İcrası Hakkında Yönetmelik, 29 Mart 2025 tarihli ve 32856 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Bu yönetmelik ile dil ve konuşma terapisti, diyetisyen, ebe, ergoterapist, fizyoterapist, hemşire, hemşireliğe eş değer sağlık memuru, klinik psikolog, odyolog ve podolog gibi sağlık meslek mensupları, mesleki yeterlilikleri doğrultusunda “Sağlık Meslek Hizmet Birimi” adı altında Sağlık Bakanlığı’ndan alacakları ruhsat ile serbest olarak mesleklerini icra edebilecek.

MÜŞTEREK SAĞLIK HİZMET BİRİMLERİ

Yönetmelik gereğince, yalnızca aynı meslek unvanına sahip en fazla üç sağlık meslek mensubu, müşterek bir sağlık meslek hizmet birimi açma hakkına sahip. Bu birimlerin ruhsatları, kurucu her sağlık meslek mensubu için ayrı ayrı düzenlenecek. Yeni sağlık meslek hizmet birimlerinin açılması, bu mesleklere yönelik istihdam alanları oluşturacak. Aynı zamanda destek hizmetlerine yönelik sağlık personeli, sekreter ve temizlik görevlisi gibi pozisyonlarda da iş imkanları doğacak. Örneğin, fizyoterapistlerin yanında fizyoterapi teknikeri, klinik psikologların yanında psikolog, odyologların yanında odyometri teknikeri ve ergoterapistlerin yanında ergoterapi teknikeri görev alabilecek.

HİZMET SINIRLARI BELİRLİ

Sağlık meslek hizmet birimlerinde yalnızca meslek yetkisi kapsamında hizmet verilecek. Hekimler tarafından tanı konulmuş hastalara, tedavi planı veya reçete doğrultusunda bu hizmetler sunulacak. Yönetmelik uyarınca, sağlık meslek hizmet birimlerinde yetki dışındaki her türlü tıbbi uygulama yapılması yasak. Ayrıca, bu birimlerde ilaç, tıbbi malzeme, kozmetik ürün veya gıda takviyesi satışı yapılması da mümkün değil.