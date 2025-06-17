Sağlık Ocağında Maske İhmal Edildi

MASKELER VE TIBBİ CİHAZLAR ÇÖPE ATILDI

Kahramanmaraş’ın Sümer Mahallesi’ndeki bir sağlık ocağında yaşanan olay, kutu kutu maske ve tıbbi cihazların çöpe atılmasıyla gündeme geldi. Bir vatandaş, bu durumu cep telefonuyla kaydederek hem şaşkınlık hem de öfke içinde olduğunu dile getirdi. Görüntülerde, sağlık ocağının çevresindeki çöp alanında atılmış kullanılmamış maskeler, eldivenler, acil durum butonları ve çeşitli tıbbi cihazlar dikkat çekiyor.

SOCİAL MEDYADA BÜYÜK YANKI YARATTI

Videoyu çeken vatandaş, “Birkaç defa sağlık ocağına gitmiştik. Anneme ve bana bir tane maske vermediler. Şimdi hepsini çöpe atmışlar. Bir sürü cihaz alıp atmışlar” diyerek duruma isyan etti. Sosyal medya platformlarında hızla yayılan bu görüntüler, büyük bir yankı uyandırdı. Kullanıcılar, devlet tarafından halk sağlığı için gönderilen malzemelerin kullanılmadan çöpe atılmasını “israf” ve “kamu malına zarar” şeklinde değerlendirdi.

YETKİLİLERDEN İNCELEME TALEBİ

Vatandaşlar, bu durum karşısında yetkililerin konuya ilişkin bir inceleme başlatmasını ve sorumluların hesap vermesini istiyor. Bu olay, kamuoyunda sağlık hizmetleri ve kaynakların yönetimi konusunda endişeleri yeniden gündeme getirdi.